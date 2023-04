Cinco kilómetros de mentira

Una sección del muro que la campaña "We build the wall" decía haber construido con el dinero donado en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, en agosto de 2020.

CAMPAÑA

Todo comenzó como una gran campaña para conseguir fondos en internet. "No será fácil, pero es nuestro deber como ciudadanos", escribía Brian Kolfage, un veterano de guerra que hizo de la principal promesa de campaña de Donald Trump la mayor de sus ambiciones. "Si cada uno de los 63 millones que votamos por Trump donamos 80 dólares, podremos construir el muro.

Eso equivale aproximadamente a 5.000 millones de dólares; incluso, si conseguimos la mitad, eso es la mitad del muro. Podemos hacerlo", afirmaba el fundador de la organización We Build The Wall —Nosotros construimos el muro—. Motivadas por una imagen falsa de Trump levantando el pulgar frente a una valla imaginaria; más de 250.000 personas compraron el cuento.

En cuestión de días donaron más de 25 millones de dólares, sin saber que buena parte del dinero iría a los bolsillos de los organizadores, que intentaron ocultar la estafa con mentiras, facturas apócrifas y empresas fachada. Kolfage fue sentenciado esta semana a cuatro años de cárcel por fraude y obligado a devolver la inmensa mayoría de las donaciones.

Sentado en una silla de ruedas y con música patriota de fondo, explicó que la idea se le había ocurrido una semana antes de la Navidad de 2018, cuando decidió abrir una página para recaudar los fondos en la plataforma Go Fund Me.

Su plan original era "financiar el muro", bajo la consigna de que "el 100% de las donaciones" se destinarían al Gobierno de Trump. En la primera semana lograron reunir 17 millones de dólares.

Kolfage, se presentaba como un militar condecorado tras perder ambas piernas y un brazo en la invasión a Irak, no había sido claro sobre cómo se iban a canalizar los recursos y qué organización estaba detrás. Go Fund Me eliminó la campaña ese mismo mes. Los organizadores registraron la asociación We Build the Wall Inc., abrieron su propia página web y siguieron pidiendo dinero.

En julio de 2019, Donald Trump Jr., el primogénito del entonces presidente, visitó un sector de muro construido por la asociación de Kolfage en Nuevo México. Medía menos de un kilómetro y costó supuestamente unos seis millones de dólares.

En Texas construyeron otro muro de menos de cinco kilómetros, que al poco tiempo empezó a erosionarse porque se erigió demasiado cerca del río Bravo, en la frontera entre ambos países. Estaba tan mal planeado que el propio Trump escribió en su cuenta de Twitter que él no estaba de acuerdo con su construcción y que era "demasiado pequeño".

Brian Kolfage sale de la corte tras ser sentenciado por fraude.