Lo multan por 1.4 mdd, pero no era de verdad

Connor Cato dijo a la emisora WSAV-TV en Savannah que recibió la notificación tras ser detenido en la carretera en septiembre por manejar a 90 millas por hora (145 kilómetros por hora) en una zona de 55 mph (89 kph).

Llamó al tribunal pensando que era un error tipográfico, pero le dijeron que, o lo pagaba o tenía que ir a tribunales en diciembre.

Las autoridades de Savannah dicen que toda persona detenida por manejar a más de 35 mph (56 kph) por encima del límite de velocidad tiene que comparecer en tribunales, donde el juez es el que determina cuál será la multa.

La cifra fue generada automáticamente y estaba en la notificación sólo para llenar el espacio vacío en el papel, explicó Joshua Peacock, vocero de la municipalidad de Savannah. En realidad la multa en esos casos no puede exceder los 1.000 dólares.

"No ponemos ese espacio como amenaza para obligar a la gente a ir a tribunales, aun si esta persona escuchó algo distinto de alguien dentro de nuestra organización", dijo Peacock a The Associated Press.