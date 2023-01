Amenaza de muerte a empleada en tienda

La Oficina del Sheriff del condado Cameron detalló que Sonia Maricela Reyes Mendoza, de 47 años de edad, enfrenta por cargos de amenaza terrorista contra la dependienta de una tienda ubicada en la cuadra 2200 de la carretera 281.

La empleada comentó a los oficiales que Reyes Mendoza ingresó a la tienda hablando sola, tomó dos cervezas de los refrigeradores, caminó hacia la caja registradora y tiró las cervezas en el mostrador.

Luego la mujer se enfureció cuando la empleada no le pidió una identificación. Entonces la empleada le dijo que no le vendería el producto, fue entonces cuando Reyes Mendoza se enfureció aún más y empezó un gran alboroto dentro del establecimiento, advirtiendo a la trabajadora que "la mataría con un arma si no completaba la venta de la cerveza".

Los uniformados corroboraron la historia con testigos, dijo la oficina del sheriff. La ahora detenida fue ingresada a la cárcel, mientras las autoridades continúan con las investigaciones.