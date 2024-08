Cambia CBP reglas para los solicitantes de asilo

A partir de hoy, los solicitantes de asilo ya no tendrán que estar en la frontera o en el centro de México para aplicar, sino que pueden hacerlo desde cualquier lugar de Tabasco y Chiapas hacia el norte, esto de acuerdo a los cambios realizados en la aplicación CBP One.

Actualmente, cuando una persona aplica para asilo en la CBP One App, debe estar en el centro de México para el norte; si estás más al sur del centro de México no te permite hacer la aplicación, anunciaron los jefes de Aduana y Protección Fronteriza de Laredo y la Patrulla Fronteriza sector Laredo, durante una conferencia de prensa a periodistas mexicanos para anunciar cambios en la aplicación CBP One.

"A partir del 23 de agosto se van a implementar de Chiapas y Tabasco para el norte, entonces, va a ser toda la República Mexicana. Con que estés en esa área ya vas a poder meterte a la CBP One App y hacer la aplicación para asilo", explicó un oficial de CBP.

Esto es benéfico porque la persona no tiene que viajar y esperar a estar en el centro o norte del país para poder hacer su solicitud de asilo en línea.

Cada día, en promedio 60 a 65 personas son recibidas en Estados Unidos para iniciar su proceso de asilo. Se les recibe al menos 21 días después de completar su solicitud en línea, ya que el tiempo de espera mínimo es 21 días.

Los oficiales aclararon que CBP no decide si se otorga o no asilo a la persona, pues eso corresponde exclusivamente a la Corte de Migración.

"Cuando una persona pide asilo, nosotros hacemos el papeleo y los presentamos en una Corte de Migración, y ya el juez de migración determina el asilo, si considera que es un miedo creíble o no, pero nosotros no tenemos ningún poder sobre eso", explicó.

En Laredo es bajo el número de solicitantes, comparado con los que hay en otras fronteras, como en el Valle, donde se procesa el doble de lo que procesa Laredo. Esto se debe a que las instalaciones son más pequeñas y a que cada persona elige en dónde quiere ser atendido.

EL PROCESO ES EL SIGUIENTE:

"La persona aplica, escoge por qué puerto quiere ser procesado y qué fecha, por las citas que están disponibles. La persona llega a medio puente, ahí nosotros verificamos que esté en la lista de citas de esa fecha y los traemos para nuestras instalaciones.

La información biográfica de la persona fue entrada en el sistema cuando ellos hicieron la aplicación en CBP One; nosotros verificamos esa información, la actualizamos con cosas que pudieron haber cambiado, ya sea dirección a dónde vas y cosas así", detalló.

Se ingresa la información biométrica de la persona, como huellas digitales y la foto, se conjunta con la información biográfica, verifican que la persona no tenga antecedentes ni ningún problema criminal o de cualquier otra clase y se le da un amparo hasta por dos años.

En ese tiempo puede vivir y trabajar en Estados Unidos mientras le llega su cita en la Corte. El tiempo puede ser corto, por ejemplo, en un mes tener cita en la Corte, o en dos años. En la cita el juez decide y, si le da el asilo, sigue amparado hasta completar su proceso de residencia.

Si se niega el asilo, sigue un proceso de deportación.