No está pasando buen momento Melania Trump

Ciudad de México.- La ex Primera Dama Melania Trump no está pasando un buen momento en el marco del arranque del juicio contra Donald Trump por falsificación de registros comerciales, al supuestamente pagar en 2016 por el silencio de la actriz porno Stormy Daniels por una relación extramarital que mantuvo con ella y que el ex Mandatario niega.

"Creo que ella lo presiona para que suba al estrado y se defienda porque esto es muy, muy vergonzoso para ella.

Es humillante para ella, y les puedo garantizar que ella no está feliz en este momento y que él está bastante preocupado por eso", dijo a CNN la ex secretaria de prensa de la Casa Blanca durante el Gobierno de Trump, Stephanie Grisham. Según la ex funcionaria, las acusaciones son "una vergüenza" para él con su familia.