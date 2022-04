Mega compañía de baile generó cultura de sexo

Cada año, una de las principales compañías de competencia de baile del mundo vende el sueño de la fama de Hollywood a cientos de miles de ambiciosos jóvenes bailarines que esperan iniciar carreras en la televisión, el cine y el escenario.

Pero detrás de las luces brillantes y la música pulsante, algunos bailarines dicen que fueron agredidos, acosados y manipulados sexualmente por el poderoso fundador de la compañía y por maestros y coreógrafos famosos, según una investigación conjunta de The Associated Press y el Toronto Star.

Los problemas se remontan a la fundación de Break The Floor Productions, con sede en Los Ángeles; a medida que la compañía se convirtió en una potencia de la industria, sus líderes perpetuaron una cultura de sexo y silencio, según entrevistas con docenas de empleados y estudiantes anteriores y actuales.

El alcance de Break the Floor se extiende a través de la industria del entretenimiento a algunos de los nombres más importantes de la música, la televisión y las redes sociales. Los exalumnos y profesores han bailado en el escenario con Lady Gaga y Taylor Swift, en los Oscar y el Super Bowl. Los instructores de la compañía han aparecido en "Dancing with the Stars", "Dance Moms" y "So You Think You Can Dance". Cuando los cierres de COVID-19 suspendieron los talleres presenciales, Break the Floor reclutó a la superestrella de las redes sociales Charli D´Amelio, cuya cuenta de TikTok tiene alrededor de 10.500 millones de me gusta, para grabar videos instructivos.

Esta historia se informó como una asociación entre The Associated Press y el Toronto Star.

La compañía fue lanzada hace 22 años por un carismático bailarín, Gil Stroming, que saltó a la fama en la década de 1990, actuando en el espectáculo fuera de Broadway "Tap Dogs", descrito en The New York Times como un "tap-a-thon de pastel de carne". ."

Break The Floor ahora atrae a alrededor de 300,000 estudiantes de baile, algunos de tan solo 5 años, a salones de baile de hoteles en Estaod Unidos y Canadá para talleres y competencias de fin de semana.

Pero en enero, mientras AP y Star investigaban denuncias de conducta sexual inapropiada contra él y otras personas involucradas en la compañía, Stroming anunció que había vendido Break the Floor y renunció como director ejecutivo.

El nuevo propietario, Russell Geyser, dijo que las acusaciones no tienen nada que ver con la empresa actual y que las personas involucradas en supuestas malas conductas ya no trabajan para Break The Floor.

Las acusaciones de conducta sexual inapropiada golpearon por primera vez a la compañía de baile en octubre, cuando el Toronto Star reveló acusaciones de acoso sexual generalizado y comportamiento depredador por parte de los instructores de Break the Floor.

Una adolescente nacida en Toronto alegó que un famoso coreógrafo le propuso sexo solo unas horas después de juzgarla en una convención Break the Floor de 2012. Un bailarín de Ottawa que trabajaba como asistente de la compañía dijo que el mismo coreógrafo lo manoseó en público. Una investigación en curso del Star en asociación con la AP ahora ha descubierto una supuesta conducta sexual inapropiada que se remonta a los primeros años de la compañía de danza e involucra al mismo Stroming.

Stroming supuestamente estuvo involucrado en una serie de relaciones inapropiadas con estudiantes del programa de danza que dirigía, según más de una docena de ex miembros del personal y estudiantes.

De estas fuentes, cuatro dicen que a veces llevaba a jóvenes participantes de Break the Floor a fiestas o eventos de la empresa, donde los presentaban como su novia. Siete fuentes dicen que vieron a Stroming interactuar con los estudiantes de maneras que parecían íntimas e inapropiadas. Un miembro del personal dijo que Stroming le mostró una foto desnuda de uno de los estudiantes.

Todas estas fuentes hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias y daños a sus carreras en la comunidad de baile profesional muy unida.

Una bailarina dijo que conoció a Stroming cuando era una estudiante de secundaria de 16 años que asistía a uno de los primeros eventos de Break the Floor con sus padres. Stroming era tres años mayor, dijo, un magnético joven de 19 años que dirigía todo el espectáculo. En su primer evento de la empresa, cuando tenía 17 años, ella y Stroming tuvieron sexo oral, dijo.

Aproximadamente un año después, poco después de cumplir 18 años, Stroming llevó a la bailarina a Nueva York, donde le dijo que había preparado audiciones de baile que podrían impulsar su carrera, dice ella. Esa noche, tuvieron sexo en su apartamento. A la mañana siguiente, Stroming se fue abruptamente a Las Vegas y le entregó $40 para un viaje en taxi de regreso al aeropuerto. Ella dice que no asistió a ninguna audición y regresó a casa devastada.