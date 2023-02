Fin a extensión de Medicaid

Sin embargo, para muchos pacientes y proveedores es difícil imaginar volver atrás, señala The Texas Tribune

Regresó de sus vacaciones en enero de 2020 y se enteró de que la habían despedido de su trabajo corporativo en el área de Austin. Su auto quedó destrozado en un accidente. Al mismo tiempo, descubrió que estaba embarazada de su primer hijo.

"Estaba embarazada. No tenía trabajo. No tenía coche. Y no tenía seguro médico", dijo Robertson. "Yo en ese momento simplemente no tenía dinero para enfrentar los gastos de tener un bebé".