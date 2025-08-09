Lanzan lista de los más buscados de Houston

HOUSTON, Texas

El FBI de Houston y las agencias policiales locales, estatales y federales se han unido para lanzar la lista de fugitivos "Los Más Buscados de Houston" con el fin de llevar ante la justicia a algunos de los criminales más violentos de nuestra área. Esta lista regional de fugitivos forma parte de la campaña "Calor de Verano" del FBI, dirigida a combatir la delincuencia violenta en comunidades de todo el país, según señala un comunicado de prensa. El FBI está asignando una recompensa de $50,000 a cada oficina local para incentivar al público a dar pistas sobre el paradero de estas personas.

Cada fugitivo violento incluido en la lista se considera una amenaza para la seguridad pública y enfrenta cargos por delitos graves, como asesinato, agresión con agravantes y robo a banco. El recién formado Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Houston está utilizando todos los recursos para localizarlos y detenerlos, incluyendo recompensas y solicitando la ayuda pública.

Como parte de la iniciativa "Summer Heat" del FBI, el FBI Houston se ha asociado con el Departamento de Policía de Houston, la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, el Servicio de Alguaciles, la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas para seleccionar a las personas más peligrosas buscadas por delitos violentos por sus respectivas agencias.

Los fugitivos destacados de este verano y sus respectivas recompensas son:

Christian Xavier Rucker – Asesinato en apoyo a la extorsión – 50.000 dólares (recompensa aumentada y anteriormente presentado por el FBI Houston)

Elvio Emilio Mancebo – Asesinato y fuga ilegal para evadir el proceso – Recompensa de $10,000

Rafael Antonio Hernández – Asesinato—Recompensa de $5,000

Glen Holmes – Asesinato – Recompensa de $5,000

Luis Argueta – Asesinato – Recompensa de $5,000

Héctor Manuel Birriel Carrasquillo – Asesinato – Recompensa de $5,000

Jamale N. Jones – Robo agravado – Recompensa de $5,000

Anthony K. Johnson – Robo con agravantes – Recompensa de $5,000

José De La Cruz Borjas Machado – Robo Agravado – Recompensa de $5,000

Gerrode Terrel Smith – Robo a un banco – Recompensa de $5,000

"Todas las fuerzas del orden locales, estatales y federales están concentradas en capturar a estos fugitivos", declaró Douglas Williams, agente especial a cargo del FBI en Houston. "Juntos, estamos desplegando todos los recursos disponibles para rastrearlos y llevarlos ante la justicia. No habrá refugio ni refugio donde puedan esconderse del alcance de nuestro Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional".

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de cualquiera de estos fugitivos debe llamar al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) o enviar una pista en línea a tips.fbi.gov.



