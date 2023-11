Mark Zuckerberg se somete a una cirugía

LOS ÁNGELES, California

La última sesión de entrenamiento de artes marciales de Mark Zuckerberg lo envió al quirófano.

El director general de Meta Platforms y aficionado a las artes marciales mixtas publicó en redes sociales el viernes que se había roto un ligamento cruzado anterior cuando entrenaba para una pelea programada para principios del próximo año.

Una fotografía publicada en su cuenta de Instagram muestra al multimillonario acostado en una cama de hospital con la rodilla izquierda elevada, vendada y ajustada con una férula.

"Me rompí el LCA entrenando y acabo de salir de cirugía para que lo reemplazaran", publicó Zuckerberg en Instagram. "Estoy agradecido con los médicos y el equipo que me está cuidando. Estaba entrenando para una pelea a nivel competitivo de MMA a principios del próximo año, pero ahora se ha retrasado un poco. Sigo deseando hacerlo cuando me recupere. Gracias a todos por el cariño y el apoyo".

Meta, con sede en Menlo Park, California, no respondió de momento a un mensaje en busca de comentarios el sábado.

Zuckerberg, que en mayo terminó su primer torneo de jiu-jitsu, ha publicado actualizaciones sobre su entrenamiento en artes marciales. Hace unas semanas compartió una fotografía en primer plano de su cara en Instagram en la que mostraba un moretón en el puente de la nariz y debajo de los ojos, que atribuyó a un entrenamiento que "se salió de control".

El fundador de Facebook e Elon Musk acapararon los titulares hace unos meses luego de que acordaron realizar una pelea cara a cara a finales de junio.

Musk y Zuckerberg impulsaron el interés en la posible pelea mediante mensajes en internet, en los que Musk llegó a decir que estaba entrenando levantando pesas. Pero en agosto, el CEO de Tesla publicó en las redes sociales que podría necesitar someterse a una cirugía antes de que la pelea pudiera llevarse a cabo.

Poco después, Zuckerberg publicó en la red social Threads que estaba listo para dar vuelta a la página.

"Si Elon alguna vez se toma en serio una cita real y un evento oficial, ya sabe cómo ponerse en contacto conmigo. De lo contrario, es hora de seguir adelante. Voy a centrarme en competir con gente que se toma el deporte en serio", escribió.