Realizan marcha por el voto

"Como mexicoamericanos somos la mayoría, no sólo aquí, sino que también podríamos ser la mayoría en el estado de Texas" Elizabeth Rodríguez, Organizadora de LUPE





Marcha LUPE

Por tal motivo, la organización sin fines de lucro ´La Unión del Pueblo Entero´ (LUPE), marchó el día de ayer desde sus oficinas en Alton a un lugar de votación anticipada. El grupo marchó para alentar a todos, sin importar su partido político, a hacer oír su voz en las urnas.

Los registros de votación anticipada publicados el jueves indican que la cantidad de votantes para las elecciones de mitad de período de 2022 es menor que los números de votación anticipada para los comicios de 2018.

En respuesta a la participación en la votación anticipada: "Como mexicoamericanos somos la mayoría, no sólo aquí, sino que también podríamos ser la mayoría en el estado de Texas", dijo la organizadora comunitaria de LUPE, Elizabeth Rodríguez. "Estamos registrados para votar en grandes cantidades, pero históricamente no ejercemos nuestro derecho al voto".

Entre los que emitieron sus votos estaba Dagoberto Quiroga, de 20 años, residente de Palmview, quien dijo que ésta era la primera vez que votaba.

"Siento que cumplí con mi deber como ciudadano de los Estados Unidos", dijo Quiroga. "Mis padres siempre han dicho que no debo permitir que me pisoteen. Siento que elegir un representante que me represente es un parte importante de eso, para que mi voz, al menos hasta cierto punto, pueda ser escuchada".

Los votantes han expresado que sienten que un voto no hará la diferencia, pero Quiroga no está de acuerdo con eso.

"Importa, cada punto cuenta; ha habido elecciones que se han ganado y perdido por uno o dos puntos", dijo Quiroga. "Entonces, si puedes votar, hazlo, sí, hazlo, no hay razón para no hacerlo, es gratis".

Las urnas de votación anticipada cierran el viernes a las 7 p.m. Su próxima oportunidad de votar en persona será el martes 8 de noviembre, día de las elecciones.

Aquellos que tengan boletas por correo deben dejarlas en persona en su oficina de correos local antes de las 7 p. m. del día de las elecciones.

Se pueden encontrar más recursos para el día de las elecciones en línea.

PROMETE ABBOTT RECORTAR MÁS A IMPUESTOS

A unos cuántos días de la celebración de las elecciones, el gobernador Greg Abbott prometió "El mayor recorte de impuestos a la propiedad en la historia del estado", si es reelegido para un tercer mandato el 8 de noviembre.

Abbott, sin embargo, no dio detalles sobre cómo o cuándo implementaría tal recorte de impuestos a la propiedad durante su parada de campaña el martes, en el estacionamiento de Riviera Cocina & Cantina en Doniphan Drive, en el Valle Alto.

Abbott, quien asumió el cargo en 2015, está siendo desafiado por el demócrata Beto O´Rourke, un excongresista de El Paso que ha superado constantemente en donaciones al gobernador desde febrero.

Decenas de personas realizaron largas filas en los centros de votación anticipada.

Mucha gente acudió a ejercer su derecho al sufragio, se requiere que nadie se quede sin hacerlo.