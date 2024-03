Crearán ´marca´ comercial: Impulsará economía del RGV y Norte de Tamaulipas

Mission, Texas.- La cúpula empresarial del Valle del Río Grande, que abarca a las ciudades desde Brownsville a Laredo, proyecta la creación de un nombre comercial que confluya con las ciudades del norte de Tamaulipas para un eficiente intercambio en exportaciones e importaciones.

Ello detonaría un boom comercial y de empleo e impulsaría un crecimiento sostenido entre ambos lados de la frontera, según las conclusiones determinadas en la pasada reunión celebrada en Mission.

Los departamentos de marketing de South Texas College y UT-Rio Grande Valley ayudarán en el ejercicio de creación de la marca.

Un nuevo nombre comercial para la región norte de Tamaulipas/Valle del Río Grande podría ser The Region One Metroplex.

¿Por qué Región?

Porque la palabra región tiene el mismo significado en inglés y español.

¿Por qué 1?

Porque el sur de Texas/norte de Tamaulipas es la región número uno en comercio internacional entre Estados Unidos y México.

El nombre fue discutido por desarrolladores industriales, empresarios, líderes empresariales, banqueros y funcionarios de desarrollo económico en una reunión privada organizada conjuntamente por el Grupo de Trabajo para la Prosperidad del Condado de Hidalgo y el Grupo CEO liderado por el empresario Joaquín Spamer.

La reunión se llevó a cabo en La Fogata, en Mission, el 20 de marzo.

El juez del condado de Hidalgo, Richard Cortez, quien creó el grupo de trabajo sobre prosperidad y el CEO Group, dijo que la reunión fue convocada para discutir la mejor manera de promover la región en el extranjero.

Entrevistado al final de la reunión por Noticias Rio Grande Guardian, Cortez dijo:

"Estamos tratando de encontrar una solución sobre cómo comercializar nuestra área. Todos en la reunión estuvieron de acuerdo en que la mejor manera de comercializar nuestra área es comercializar toda la región como una sola y poder tener un mensaje sólido, donde la gente sepa dónde estamos y quiénes somos, cómo encontrarnos y qué ofrecemos."

La reunión fue muy productiva, agregó el juez del condado Hidalgo.

"Creo que fue una reunión muy buena porque teníamos a la gente adecuada allí. Teníamos organizaciones de desarrollo económico de diferentes ciudades, teníamos dueños de negocios, dueños de parques industriales, banqueros, gobiernos. Así que creo que estamos en el buen camino para, con suerte, poder comercializar adecuadamente nuestra región".

Se le preguntó a Cortez si los más de 50 poderosos agentes presentes en la reunión habían ideado una marca para comercializar la región.

"No. No, todavía no hemos llegado a ese punto. Estamos pensando en Región Uno Metroplex, pero también se habló de mantener el nombre RGV. Hemos sido conocidos como el Valle del Río Grande durante muchos, muchos años, y creo que estoy de acuerdo con eso. Hemos sido el RGV durante mucho tiempo y creo que deberíamos considerar seguir usándolo", dijo Cortez.

Pero el término RGV o Valle del Río Grande no abarca las ciudades de Reynosa y Matamoros en el norte de Tamaulipas.

"Ese es el desafío. Eso es lo que vamos a tener que hacer. Voy a dejar que una persona artística o alguien mejor que yo se dé cuenta de eso. Creo que les decimos lo que estamos tratando de lograr y, con suerte, encontrarán el lema o el término correcto para usar", dijo agregó.

"Los próximos pasos son continuar con este esfuerzo de tratar de identificar cómo nos vamos a marcar y luego cuáles son los pasos que debemos seguir para salir y decirle a la gente quiénes somos, dónde estamos y cómo podemos ayudarles en los negocios", añadió el juez.

Cada mesa en la reunión privada tenía una tarjeta impresa por el Grupo de Trabajo sobre Propiedad del Condado de Hidalgo. En la tarjeta había un código QR. Se pidió a los participantes que escanearan el código con sus teléfonos inteligentes. Luego apareció una página de Formularios de Google titulada Región 1 Metroplex. Tenía los logotipos del Prosperity Task Force, COSTEP y Rio Grande Valley Partnership.

El formulario solicitaba el nombre del participante, la organización de la empresa y la dirección de correo electrónico.





ENUMERAN 7 PREGUNTAS

¿Considera importante tener una identidad unificada para toda la región?

¿Cree que una marca regional fortalecería la presencia y competitividad de la región a nivel nacional e internacional?

¿Qué nombre sugeriría para una marca regional que represente a ambos lados de la frontera?

¿Cuál es su presupuesto anual de marketing para promoción económica?

¿Está dispuesto a alinear sus esfuerzos de marketing con esta iniciativa regional?

¿Estás dispuesto a utilizar la nueva propuesta de branding?

¿Estaría dispuesto a utilizar un calendario regional para mejorar la coordinación de los esfuerzos de marketing para la participación en eventos y misiones comerciales?

Cortez dijo que las respuestas serían cotejadas y discutidas en la próxima reunión de los agentes del poder.