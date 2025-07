Relajaron supervisión de los campamentos

KERRVILLE, Texas.- L os organismos reguladores federales admitieron varias apelaciones para eliminar los edificios de Camp Mystic del mapa de inundaciones de 1 en 100 años, relajando la supervisión mientras el campamento operaba y se expandía en una peligrosa llanura de inundación en los años anteriores a que las aguas arrasaran con niños y consejeros, según una revisión de The Associated Press.

En 2011, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) incluyó el prestigioso campamento de verano para niñas en un "Área de peligro especial de inundación" en su mapa del Seguro Nacional de Inundación para el condado de Kerr, lo que significa que el sitio estaba obligado a tener un seguro de inundación y enfrentaba una regulación más estricta en cualquier proyecto de construcción futuro.

Esa designación significa que es probable que un área quede anegada durante una inundación de 1 en 100 años, es decir, lo suficientemente severa como para que sólo tenga un 1% de probabilidad de ocurrir en cualquier año dado.

Ubicado en una zona baja a lo largo del río Guadalupe, en una región conocida como el "Callejón de las inundaciones repentinas", Camp Mystic perdió al menos a 27 campistas y consejeros, así como a su propietario, Dick Eastland, cuando la histórica inundación arrasó su propiedad antes del amanecer del 4 de julio.

La inundación fue mucho más severa que el evento de 1 en 100 años previsto por la FEMA, dijeron los expertos, y avanzó tan rápidamente en medio de la noche, que tomó a muchos por sorpresa, en un condado que carecía de un sistema de alerta.

Sin embargo, Sarah Pralle, profesora adjunta de la Universidad de Syracuse, quien ha estudiado extensamente las determinaciones de mapas de inundación de la FEMA, dijo que era "particularmente perturbador" que un campamento encargado de la seguridad de tantas personas jóvenes recibía exenciones de la regulación básica de inundaciones.

"Para mí es un misterio por qué no tomaron medidas proactivas para trasladar las estructuras lejos del riesgo, por no hablar de impugnar lo que parece ser un mapa muy razonable que muestra que estas estructuras estaban en la zona de inundación de 1 en 100 años", expresó.

Hasta el momento, Camp Mystic no ha respondido a los correos electrónicos ni a las llamadas telefónicas en busca de comentarios. Ha calificado la inundación como una "tragedia inimaginable" y agregó el jueves en un comunicado que había restaurado la electricidad con el propósito de comunicarse con sus seguidores.

La FEMA eximió edificios en sitios antiguos y nuevos

En respuesta a una apelación, la FEMA enmendó en 2013 el mapa de inundaciones del condado para eliminar el área de peligro 15 de los edificios del campamento. Los registros muestran que esos edificios eran parte del Campamento Místico Guadalupe, de 99 años de antigüedad, que fue devastado por la inundación de la semana pasada.

Después de más apelaciones, la FEMA eliminó de la designación 15 estructuras más de Camp Mystic en 2019 y 2020. Esos edificios estaban ubicados en el cercano Camp Mystic Cypress Lake, un sitio hermano que abrió a los campistas en 2020 como parte de una gran expansión y sufrió menos daños en la inundación.

Los campistas han dicho que las cabañas de Cypress Lake sufrieron daños importantes, pero las apodadas "las planicies" en el campamento del río Guadalupe quedaron inundadas.

Los expertos dicen que las solicitudes de Camp Mystic para enmendar el mapa de la FEMA podrían haber sido un intento de evitar el requisito de contar con un seguro de inundación, reducir las primas de seguro del campamento o allanar el camino para renovar o agregar nuevas estructuras bajo regulaciones menos costosas.

Pralle comentó que las apelaciones no eran de sorprender, porque las comunidades y los propietarios las han utilizado con éxito para proteger propiedades específicas contra la regulación.

Independientemente de las determinaciones de la FEMA, el riesgo era obvio.

Al menos, 12 estructuras de Camp Mystic Guadalupe estaban completamente dentro de la llanura de inundación de 1 en 100 años de la FEMA, y algunas más se encontraron parcialmente en esa zona, según un análisis realizado por la AP de los datos proporcionados por First Street, una empresa de ciencia de datos que se especializa en modelar climáticos.

Jeremy Porter, jefe de implicaciones climáticas de First Street, dijo que el mapa de seguro de inundación de la FEMA subestima los riesgos de inundación. Esto se debe a que no toma en cuenta los efectos de las intensas precipitaciones en vías fluviales más pequeñas como arroyos y riachuelos. El modelo de First Street pone casi todo Camp Mystic Guadalupe en riesgo en una inundación de 1 en 100 años.