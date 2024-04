Espectacular "Magic in the Stars", el más nuevo espectáculo de Disney On Ice.

"Magic in the Stars", el más nuevo espectáculo de Disney On Ice, que se despide hoy de Payne Arena de Hidalgo, Texas, así que no pierdas la oportunidad de acudir con tu familia a este grandioso espectáculo.

Este espectacular show con grandes artistas del patinaje, esta lleno de acrobacias, coreografías y cuentos narrados por Mickey y sus amigos Pluto, Daisy, Donald y Minnie, que te llevarán de viaje por un mundo de fantasía.

"Magic in the Stars", el más nuevo espectáculo de Disney On Ice y muestra en la pista de hielo más de 56 personajes icónicos entre ellos Aladdin, El Genio de la Lámpara, La alfombra mágica, Toy Story y Cars, con un impresionante McQueen y Mate.

Así mismo llegaron sobre patines las favoritas y más recientes protagonistas de Encanto, Frozen 2 y Moana así como las princesas Bella, Cenicienta y Blanca Nieves acompañadas de sus príncipes, hoy último día en Hidalgo, Texas es un show que no te puedes perder.