Se inclinan con fuerza por demócratas

Cuando los miembros del pequeño capítulo de Pensilvania de Demócratas Seculares de América inician sesión para sus reuniones mensuales, no están allí para una hora feliz virtual.

"No nos sentamos en nuestras reuniones dándonos palmaditas en la espalda por no creer juntos en Dios", dijo David Brown, un fundador del suburbio de Filadelfia de Ardmore.

El grupo, compuesto en su mayoría por ateos y agnósticos, se moviliza para tocar puertas y hacer llamadas telefónicas en nombre de los candidatos demócratas "que están a favor de la ciencia, a favor de la democracia, sean o no personas seculares autoidentificadas", dijo. . "Estamos tratando de mantener la iglesia y el estado separados. Eso abarca LGBTQIA+, ciencia COVID, autonomía corporal y derechos reproductivos".

Brown describe a su grupo como "pequeño pero poderoso", pero están montando una gran ola.

Los votantes sin afiliación religiosa apoyaron a los candidatos demócratas y el derecho al aborto en porcentajes asombrosos en las elecciones intermedias de 2022.

Y están votando en gran número. En 2022, alrededor del 22% de los votantes afirmó no tener afiliación religiosa, según AP VoteCast , una amplia encuesta de más de 94.000 votantes en todo el país. Contribuyeron a coaliciones electorales que dieron victorias a los demócratas en estados disputados como Pensilvania, Wisconsin y Arizona.

Los no afiliados, a menudo apodados los "ningunos", votaron por los candidatos demócratas a la Cámara en todo el país sobre los republicanos por un margen de más de 2-1 (65% a 31%), según VoteCast. Eso hace eco de las elecciones presidenciales de 2020, cuando el demócrata Joe Biden obtuvo el 72 % de los votantes sin afiliación religiosa, mientras que el republicano Donald Trump obtuvo el 25 %, según VoteCast.

A pesar de todo lo que se habla de la votación abrumadoramente republicana de los cristianos evangélicos blancos en las elecciones recientes, los no afiliados están haciendo sentir su presencia.

Entre todos los adultos de EE. UU., el 29 % son nones (aquellos que se identifican como ateos, agnósticos o "nada en particular"), según un informe de 2021 del Pew Research Center. Eso representa un aumento de 10 puntos porcentuales con respecto a la década anterior, según Pew. Y cuanto más jóvenes son los adultos, más probable es que no estén afiliados, según un análisis de Pew de 2019, lo que indica aún más la creciente influencia de los nones.

"La gente habla de cuán comprometidos están los evangélicos blancos, pero no sabes ni la mitad", dijo Ryan Burge, profesor de ciencias políticas en la Universidad del Este de Illinois que se enfoca en la interacción del comportamiento religioso y político.

Los ateos y los agnósticos forman solo un subconjunto de ningunos y son menos numerosos que los evangélicos. Pero es más probable que hagan una donación de campaña, asistan a una reunión política o se unan a una protesta que los evangélicos, dijo Burge, citando el Estudio de Elecciones Cooperativas afiliado a Harvard.

"Cuando consideras cuán involucrados están en la actividad política, te das cuenta de cuán importantes son en las urnas", dijo.

Los nones igualaban a los católicos en el 22% del electorado, aunque eran apenas la mitad de la cifra de los protestantes y otros cristianos (43%), según VoteCast. Otros grupos religiosos totalizaron el 13%, incluido el 3% judío y el 1% musulmán.

Por separado, el 30% de los votantes se identificaron como cristianos nacidos de nuevo o evangélicos.

En varias contiendas líderes este año, el voto secular hizo sentir su impacto, según AP VoteCast.

Alrededor de cuatro de cada cinco personas sin afiliación religiosa votaron en contra de las restricciones al aborto en referéndums en Michigan y Kentucky.

Entre dos tercios y tres cuartos de ninguno apoyó a los candidatos demócratas en las contiendas estatales en Arizona y Wisconsin.

Alrededor de cuatro de cada cinco personas sin religión votaron por Josh Shapiro y John Fetterman, los demócratas eligieron al nuevo gobernador y senador de Pensilvania, respectivamente.

Si bien Shapiro habla abiertamente sobre los valores judíos que motivan su servicio público, Fetterman no ha incorporado ninguna tradición religiosa perceptible en sus declaraciones públicas. A menudo enmarca los problemas en términos éticos, como la promoción de la reforma de la justicia penal y el aumento del salario mínimo, incluso llamando "sagrado" el derecho al aborto, sin hacer referencia a una tradición religiosa.

La campaña de Fetterman no respondió a una solicitud de comentarios.

La población secular es un grupo diverso, informó Pew en 2021. Dos tercios se identifican como "nada en particular", un grupo que está alienado tanto de la política como de la religión, dijo Burge.

Pero los ateos y los agnósticos, aunque solo un tercio de los ningunos, golpean por encima de su peso, dada su fuerte participación en la política.

Las tendencias gemelas de una creciente cohorte secular entre los demócratas y la mayor religiosidad de los republicanos no son una coincidencia.

Varios candidatos republicanos destacados y sus partidarios han promovido el nacionalismo cristiano, que fusiona un sentido de identidad, misión y símbolos estadounidenses y cristianos.

Eso provoca una reacción de muchos votantes seculares, dijo Burge: "Al menos entre los blancos, ha quedado claro que el Partido Demócrata se ha convertido en el partido para las personas no religiosas".

Sin embargo, no es solo su partido. La coalición demócrata se basa en gran medida en grupos religiosos: protestantes negros, judíos liberales, católicos de color. La tradición de la iglesia negra, en particular, tiene una base muy devota que apoya las políticas moderadas y progresistas.

"Creo que los demócratas tienen el problema más grande del mundo porque tienen que mantener felices a los ateos y a los protestantes negros al mismo tiempo", dijo Burge.

Las tensiones surgieron en 2019 cuando el Comité Nacional Demócrata aprobó una resolución elogiando a los no afiliados a una religión en un lenguaje que algunos consideraron que exageraba su influencia y denigraba los valores religiosos.

Las diferencias entre los demócratas seculares y religiosos aparecieron en VoteCast. La mayoría de los votantes demócratas de todas las afiliaciones religiosas dicen que el aborto debería ser legal al menos la mayor parte del tiempo, pero 6 de cada 10 votantes demócratas no afiliados a una religión dicen que siempre debería ser legal, en comparación con aproximadamente 4 de cada 10 votantes demócratas afiliados a tradiciones cristianas. En general, el 69% de los votantes demócratas no afiliados a una religión se identifican como liberales, en comparación con el 46% de los cristianos que votaron por los demócratas.

Pero el creciente electorado secular no preocupa al obispo William Barber, líder de uno de los movimientos progresistas basados en la fe más destacados del país.

"Jesús no se preocupó por eso, entonces, ¿por qué debería hacerlo yo?". dijo Barber, presidente de Repairers of the Breach, que hace un llamado a la defensa moral por parte de la fe y otros líderes en nombre de los pobres, los inmigrantes y otras comunidades marginadas. "Jesús dijo que el que no es contra mí, es por mí".

"Tenemos muchas personas que afirman ser agnósticas o ateas, y vendrán a nuestras manifestaciones", dijo Barber, quien también es copresidente de la Campaña de los Pobres. "Dirán: ´No necesariamente creo en Dios, pero creo en lo correcto. Yo creo en el amor. Sí creo en la justicia´".

AFILIACIONES RELIGIOSAS

Brown, del grupo Demócratas Seculares en Pensilvania, dijo que no tenía ningún problema en apoyar a candidatos demócratas como Shapiro, quien habló abiertamente sobre sus valores judíos durante la campaña electoral. Su oponente, el republicano Doug Mastriano, incorporó temas e imágenes nacionalistas cristianos en su campaña.

"Si bien, por un lado, me frustra que los políticos sientan la necesidad de justificar su afiliación religiosa por hacer lo correcto, también aprecio que esta fue una decisión calculada para atraer a los votantes religiosos", dijo Brown. "No tengo ningún problema con eso porque siento que estaba al servicio de derrotar a un candidato nacionalista cristiano del otro lado".

De hecho, Brown incluso viajó a Georgia a fines de noviembre para hacer campaña de puerta en puerta a favor de un ministro ordenado: el senador de Georgia Raphael Warnock, el demócrata en una segunda vuelta electoral. Y por la misma razón, a pesar de las diferencias religiosas, considera que Warnock comparte muchos de los valores de los votantes seculares.