Los tiradores masivos y sus planes de marketing

En estos días, los tiradores masivos como el que ahora se lleva a cabo en el ataque al supermercado de Buffalo, Nueva York, no se detienen con la planificación de sus brutales ataques. También crean planes de marketing mientras organizan la transmisión en vivo de sus masacres en las plataformas sociales con la esperanza de fomentar más violencia.

Sitios como Twitter, Facebook y ahora la plataforma de transmisión de juegos Twitch han aprendido lecciones dolorosas al lidiar con los videos violentos que a menudo acompañan a tales tiroteos. Pero los expertos piden una discusión más amplia sobre las transmisiones en vivo, incluso si deberían existir, ya que una vez que estos videos se publican en línea, es casi imposible borrarlos por completo.

El autodenominado supremacista blanco armado que, según la policía, mató a 10 personas , todas negras, en un supermercado de Buffalo el sábado había montado una cámara GoPro en su casco para transmitir su asalto en vivo en Twitch, la plataforma de transmisión de videojuegos utilizada por otro tirador en 2019 que mató a dos personas en una sinagoga en Halle, Alemania.

Previamente, había esbozado su plan en un conjunto detallado pero confuso de entradas de diario en línea que aparentemente se publicaron antes del ataque, aunque no está claro cómo las personas podrían haberlas visto. Su objetivo: inspirar imitadores y difundir sus creencias racistas. Después de todo, él mismo era un imitador.

Decidió no transmitir en Facebook, como lo hizo otro tirador masivo cuando mató a 51 personas en dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, hace tres años. A diferencia de Twitch, Facebook requiere que los usuarios se registren para obtener una cuenta para ver transmisiones en vivo.

Aún así, no todo salió según lo planeado. Según la mayoría de las cuentas, las plataformas respondieron más rápido para detener la difusión del video de Buffalo que después del tiroteo de Christchurch en 2019, dijo Megan Squire, investigadora sénior y experta en tecnología del Southern Poverty Law Center.

Otro usuario que vio el video en vivo probablemente lo llamó la atención de los moderadores de contenido de Twitch, dijo, lo que habría ayudado a Twitch a reducir la transmisión menos de dos minutos después de los primeros disparos según un portavoz de la compañía. Twitch no ha dicho cómo se marcó el video. En un comunicado sobre el tiroteo del martes, la compañía expresó su agradecimiento "por los informes de los usuarios que nos ayudan a detectar y eliminar contenido dañino en tiempo real".

"En este caso, lo hicieron bastante bien", dijo Squire. "El hecho de que el video sea tan difícil de encontrar en este momento es prueba de ello".

Eso fue poco consuelo para los familiares de las víctimas. El hijo de Celestine Chaney, Wayne Jones, descubrió que su madre había sido asesinada cuando alguien le envió una captura de pantalla de video de la transmisión en vivo. No mucho después, vio el video en sí.

"No me enteré, nadie llamó a mi puerta como el proceso habitual", dijo. "Me enteré en una foto de Facebook que mi mamá fue baleada. Luego vi el video en las redes sociales".

Danielle Simpson, la novia del nieto de Chaney, dijo que denunció docenas de sitios después de que el video apareciera una y otra vez en su cuenta de Facebook y le preocupaba que la familia de Chaney los viera.

"Creo que informé alrededor de 100 páginas el domingo porque cada vez que entré en Facebook eran fotos o el video estaba allí", dijo. "No podías escapar. No había ningún lugar al que pudieras ir.

TIROTEO POR FACEBOOK

En 2019, el tiroteo en Christchurch se transmitió en vivo en Facebook durante 17 minutos y se extendió rápidamente a otras plataformas. Esta vez, las plataformas en general parecían coordinarse mejor, particularmente al compartir "firmas" digitales del video utilizado para detectar y eliminar copias.

Twitch tiene más de 2,5 millones de espectadores en un momento dado; aproximadamente 8 millones de creadores de contenido transmiten videos en la plataforma cada mes, según la compañía. El sitio utiliza una combinación de informes de usuarios, algoritmos y moderadores para detectar y eliminar cualquier violencia que ocurra en la plataforma. La compañía dijo que eliminó rápidamente la transmisión del pistolero, pero no ha compartido muchos detalles sobre lo que sucedió el sábado, incluido si se informó sobre la transmisión o cuántas personas vieron el alboroto en vivo.

Un portavoz de Twitch dijo que la compañía compartió la transmisión en vivo con el Foro Global de Internet para Contrarrestar el Terrorismo, un grupo sin fines de lucro creado por compañías tecnológicas para ayudar a otros a monitorear sus propias plataformas para retransmisiones.

ELIMINARÁN LOS VIDEOS EN REDES

Pero los clips del video aún llegaron a otras plataformas, incluido el sitio Streamable, donde estaba disponible para que lo vieran millones de personas. Un portavoz de Hopin, la empresa propietaria de Streamable, dijo el lunes que está trabajando para eliminar los videos y cancelar las cuentas de quienes los subieron.

Mirando hacia el futuro, las plataformas pueden enfrentar futuras complicaciones de moderación a partir de una ley de Texas, restablecida por un tribunal de apelaciones la semana pasada, que prohíbe a las grandes empresas de redes sociales "censurar" los puntos de vista de los usuarios.

El tirador "tenía un punto de vista muy específico" y la ley no es lo suficientemente clara como para crear un riesgo para las plataformas que moderan a personas como él, dijo Jeff Kosseff, profesor asociado de leyes de seguridad cibernética en la Academia Naval de EE. UU. "Realmente pone el dedo en la escala de mantener contenido dañino", dijo.