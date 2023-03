Aumenta lista de mujeres muertas

AUSTIN, Texas

En la base militar dicen de forma preliminar que fue un suicidio.

A las 11 de la mañana del lunes, representantes militares acudieron al restaurante en el que trabaja para informarle de su fallecimiento.

Su caso se suma a una larga lista de muertes y hechos violentos en Fort Hood en los últimos años, entre los que destaca en especial el asesinato de la soldado Vanessa Guillén en 2020, que destapó un escándalo sobre acoso y abuso sexual en las Fuerzas Armadas; sólo ese año se registraron 23 muertes en la base, con 36,500 soldados.

Según datos de 2021, la división de investigaciones criminales del Ejército (CID, por sus siglas en inglés), había investigado más de 50 suicidios y 11 homicidios en Fort Hood en los últimos cinco años.

“Todo el mundo quiere que me acueste con ellos”

Alejandra Ruiz Zarco, madre de la joven, dijo a Noticias Telemundo que su hija le había comentado hace algunas semanas que un superior del Ejército “la estaba acosando” y que presuntamente recibía constantes propuestas sexuales de otras personas en la base.

“Me dijo ‘mamá, todo el mundo quiere que me acueste con ellos, pero están bien pends”, explicó la mujer este miércoles.

Ruiz dijo que le habló a su hija por última vez el 8 de marzo. “Me contó que estaba muy triste, que pasaban muchas cosas muy fuertes, que las cosas no eran tan normales como yo creía, que no me podía decir gran cosa, pero que iba a haber un momento en el que íbamos a estar juntas y me podría decir todo”, explicó por teléfono desde el estado mexicano de Michoacán, donde vive con otra hija y donde se crió la joven antes de irse a Estados Unidos en 2020.