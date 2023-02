Legisladores no avalan leyes contra las armas

Abbott propuso una sentencia mínima de 10 años para las personas a las que no se les permite legalmente tener un arma pero que las tienen de todos modos.

MADISON, Wisconsin

Sin mencionar el tiroteo masivo de Uvalde, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró la semana pasada que la seguridad escolar es una prioridad para la actual sesión legislativa y nuevamente rechazó los pedidos de más leyes que restringan el acceso a las armas, expresó The Texas Tribune.

“Algunos quieren más leyes sobre armas, pero demasiados funcionarios locales ni siquiera hacen cumplir las leyes sobre armas que ya están en los libros”, dijo el gobernador durante su discurso anual sobre el estado . Sin proporcionar una fuente o datos claros, luego afirmó que “la mayoría de los delitos con armas son cometidos por delincuentes que poseen armas ilegalmente”. Abbott propuso una sentencia mínima obligatoria de 10 años para las personas a las que no se les permite legalmente tener un arma de fuego, pero que las tienen de todos modos.

“Necesitamos dejar a los fiscales y jueces sin otra opción que castigar a esos criminales y sacarlos a ellos y sus armas de nuestras calles”, dijo el republicano Abbott.

Pero el discurso evitó una realidad evidente: la mayoría de los 19 tiroteos masivos en el estado durante las últimas seis décadas fueron perpetrados por hombres que adquirieron armas de fuego legalmente, según una investigación de ProPublica y The Texas Tribune, publicada antes de su discurso . Las armas se obtuvieron legalmente en 13 tiroteos, incluidos dos en los que al tirador no se le permitió tener una, pero se aprovechó de una laguna en la ley que no requiere verificación de antecedentes para las armas de fuego que se adquieren de particulares.

AFLOJAN LAS RESTRICCIONES

Las armas de fuego se obtuvieron ilegalmente en tres casos. El resto de los casos no estaban claros.

A pesar de décadas de tiroteos masivos en Texas, los legisladores no han logrado aprobar leyes significativas de control de armas

El análisis de las organizaciones de noticias encontró que los legisladores no aprobaron al menos dos docenas de proyectos de ley que habrían impedido que las personas obtuvieran legalmente las armas y municiones utilizadas en siete de los tiroteos masivos del estado. Dichas medidas incluían exigir verificaciones de antecedentes universales, prohibir la posesión de ciertas armas de fuego y elevar la edad mínima para comprar un arma de asalto de 18 a 21 años.

En cambio, los legisladores estatales han aflojado las restricciones a lo largo de los años sobre el porte público de armas y han dificultado que los gobiernos locales las regulen.