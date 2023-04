Impugnan ley que prohibiría el aborto

SALT LAKE CITY, Utah

Una ley de Utah que prohibiría las clínicas de aborto ha sido impugnada en un tribunal estatal por defensores del derecho al aborto que argumentan que efectivamente prohíbe el aborto en un estado profundamente conservador.

Si bien los abortos siguen siendo legales hasta las 18 semanas de embarazo en Utah, la Asociación de Planificación de la Familia de Utah y la ACLU de Utah dijeron en una conferencia de prensa el lunes que limitar los abortos a los hospitales autorizados reduciría drásticamente el acceso a los tratamientos, ya que aproximadamente el 95% de los abortos en Utah se realizan en clínicas.

"Honestamente, no hay ubicaciones alternativas realistas para que los habitantes de Utah continúen recibiendo esta atención médica realmente esencial", dijo Sarah Stoesz, presidenta y directora ejecutiva de la filial de Planned Parenthood de Utah. "Esta ley no solo ´trasladaría la atención´ a los hospitales, como sostienen cínicamente algunos políticos. De hecho, eliminaría funcionalmente el acceso al aborto en Utah, poniendo en riesgo la vida y la salud de las personas".

El desafío legal de Planned Parenthood y la ACLU pide a la corte que retrase la implementación de la ley hasta que las cortes se pronuncien sobre su legalidad. El gobernador republicano Spencer Cox firmó la legislación el mes pasado después de que fuera aprobada en la cámara estatal liderada por los republicanos, donde los partidarios argumentaron que Utah no necesitaría licencias para las clínicas de aborto cuando los tribunales fallaran a su favor y limitaran los abortos a circunstancias excepcionales y de emergencia.

Aún así, la firma de la ley desencadenó una oleada de confusión entre las clínicas, los hospitales y los posibles pacientes, que ya estaban navegando por una serie de leyes de activación superpuestas y desafíos legales en Utah. Está previsto que entre en vigor el 3 de mayo, momento en el que las clínicas de aborto ya no podrán solicitar la licencia. Instituiría una prohibición total el 1 de enero de 2024, al despojar a todas las clínicas de sus licencias.

Aunque los funcionarios estatales han dicho que las licencias de las clínicas se mantendrán hasta entonces, la abogada de Planned Parenthood, Hannah Swanson, dijo que las "disposiciones de licencias confusas" obligarían a las clínicas a dejar de realizar abortos el 3 de mayo, salvo la intervención judicial. Ella dijo que Planned Parenthood estaba preocupado por las secciones del proyecto de ley de 1446 líneas que cree que hace que el aborto sea un delito en esa fecha.

Los legisladores republicanos dijeron el mes pasado que las afirmaciones de Planned Parenthood sobre la legislación eran inexactas. En respuesta a una pregunta sobre las clínicas actualmente autorizadas, los funcionarios estatales de salud dirigieron a The Associated Press a las reglas de concesión de licencias que no requieren que las clínicas de aborto obtengan nuevas licencias por el momento.

SOLICITARÁN LICENCIAS LAS CLÍNICAS

Desde la aprobación de la ley, tanto los legisladores como el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah han dicho que las clínicas de aborto podrían solicitar nuevas licencias como hospitales.

"Si una clínica de aborto cumple con los requisitos de un hospital, entonces puede solicitar una licencia de hospital", dijo Charla Haley, portavoz del departamento de salud del estado, en un comunicado el mes pasado.

Sin embargo, debido a los diferentes requisitos de licencia, hacerlo podría requerir cambios para las cuatro clínicas independientes del estado, que principalmente brindan abortos con medicamentos y han dependido de médicos y otros profesionales en lugar de médicos y cirujanos para realizar abortos.