Lanzan 3 millonarios a estación espacial

CABO CAÑAVERAL, Florida.- SpaceX envió ayer viernes a tres ricos empresarios y su escolta de astronautas a la Estación Espacial Internacional para una estadía de más de una semana, mientras la NASA se une a Rusia para recibir invitados en el destino turístico más caro del mundo.

Es el primer vuelo chárter privado de SpaceX al laboratorio en órbita después de dos años de llevar astronautas allí para la NASA.

El sábado llegan a la estación espacial un estadounidense, un canadiense y un israelí que dirigen inversiones, bienes raíces y otras empresas. Están pagando 55 millones de dólares cada uno por el viaje en cohete y el alojamiento, con todas las comidas incluidas.

Rusia ha recibido turistas en la estación espacial, y antes de eso en la estación Mir, durante décadas. Apenas el otoño pasado, un equipo de filmación ruso voló, seguido por un magnate de la moda japonés y su asistente.

La NASA finalmente está entrando en acción, después de años de oponerse a los visitantes de la estación espacial.

"Fue un viaje increíble y estamos deseando que lleguen los próximos 10 días", dijo el ex astronauta de la NASA y chaperón Michael Lopez-Alegria al llegar a la órbita.

Los boletos de los visitantes incluyen acceso a todos menos a la parte rusa de la estación espacial; necesitarán el permiso de los tres cosmonautas a bordo. Tres americanos y un alemán también viven allí.

López-Alegría planea evitar hablar de política y la guerra en Ucrania mientras esté en la estación espacial.

"Sinceramente, creo que no será incómodo. Quiero decir, tal vez un poquito", dijo. Él espera que el "espíritu de colaboración brille".

La empresa privada Axiom Space organizó la visita con la NASA para sus tres clientes de pago: Larry Connor de Dayton, Ohio, que dirige Connor Group; Mark Pathy, fundador y director ejecutivo de Mavrik Corp. de Montreal; y el israelí Eytan Stibbe, ex piloto de combate y socio fundador de Vital Capital.

Antes del vuelo, su entusiasmo era evidente. Stibbe hizo un pequeño baile cuando llegó a la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy.

SpaceX y la NASA han sido sinceros con ellos sobre los riesgos de los vuelos espaciales, dijo López-Alegría, quien pasó siete meses en la estación espacial hace 15 años.

"Creo que no hay confusión sobre cuáles son los peligros o cómo podrían ser los días malos", dijo López-Alegría a The Associated Press antes del vuelo.

Kathy Lueders, jefa de operaciones espaciales de la NASA, dijo que hay mucho que aprender de esta primera visita a la estación totalmente privada. "Pero hombre, este lanzamiento fue un gran comienzo", dijo a los periodistas.

Cada visitante tiene una lista completa de experimentos para realizar durante su estadía, una de las razones por las que no les gusta que los llamen turistas espaciales.

"No están allí para pegar la nariz en la ventana", dijo el cofundador y presidente de Axiom, Michael Suffredini, exgerente del programa de la estación espacial de la NASA.

Los tres empresarios son los últimos en aprovechar la apertura de espacio para aquellos con mucho dinero. La compañía de cohetes de Jeff Bezos, Blue Origin, está llevando a los clientes en viajes de 10 minutos hasta el borde del espacio, mientras que Virgin Galactic espera comenzar a llevar a los clientes en su nave espacial a finales de este año.

El vuelo del viernes es el segundo chárter privado de SpaceX de Elon Musk, que llevó a un multimillonario y sus invitados en un viaje orbital de tres días el año pasado. El quinto vuelo de astronautas de la NASA de SpaceX a la estación se realizará en solo un par de semanas.

Axiom tiene como objetivo el próximo año su segundo vuelo privado a la estación espacial. Seguirán más viajes de clientes, y Axiom agregará sus propias habitaciones al complejo en órbita a partir de 2024. Después de unos cinco años, la compañía planea separar sus compartimentos para formar una estación autosuficiente, uno de varios puestos comerciales destinados a reemplazar el espacio, estación una vez que se retira y la NASA cambia a la luna.

En una plataforma adyacente durante el lanzamiento del viernes: el cohete de luna nueva de la NASA , que está esperando la finalización de un ensayo general para un vuelo de prueba de verano.

Como regalo para los anfitriones de las siete estaciones, los cuatro visitantes están tomando paella y otras comidas españolas preparadas por el famoso chef José Andrés. El resto de su tiempo en la estación, tendrá que comer comida liofilizada de la NASA.

La cápsula automatizada y sus cuatro pasajeros va dejando una estela de humo blanco.

REGRESAN EL 19 DE ABRIL

La cápsula SpaceX automatizada y sus cuatro pasajeros regresarán el 19 de abril con un amerizaje frente a la costa de Florida.

Connor está honrando el legado del aire y el espacio de Ohio, trae una muestra de tela del volante Kitty Hawk de 1903 de los hermanos Wright y una lámina de oro del módulo de comando del Apolo 11 del Museo del Aire y el Espacio Neil Armstrong en Wapakoneta.

Solo el segundo israelí en el espacio, Stibbe continuará un experimento de tormenta iniciado por el primero: Ilan Ramon, quien murió a bordo del transbordador Columbia en 2003. Estaban en el mismo escuadrón de pilotos de combate.

Stibbe lleva copias de páginas recuperadas del diario espacial de Ramón, así como una canción compuesta por el hijo músico de Ramón y una pintura de páginas que caen del cielo por su hija.

"Ser parte de este equipo único es una prueba para mí de que no hay sueño fuera de nuestro alcance", dijo.