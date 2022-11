"La política exterior de México no la dirigen gobiernos locales", responde AMLO a Greg Abbot

El mandatario mexicano respondió también ante el anuncio de construir un muro fronterizo en los condados en la frontera, además de generar un pacto con otros estados para asegurar la región, así como acuerdos con potencias extranjeras para mejorar la seguridad contra lo que llamó invasión fronteriza.

"Todo esto por si está pensando que puede hacer un acuerdo con el gobierno de Chihuahua o con el gobierno de otro estado. Pues no se puede, porque la Constitución no lo permite. En cuanto al belicismo, nosotros somos gente de paz. Su fobia a los migrantes pues tampoco la compartimos porque todos somos migrantes", expresó luego de reconocer que no sabe si son ciertas las declaraciones.

Señaló que Texas está lleno de migrantes. "Nada más es un poco recordarle la historia: Houston se fundó después de ese gran zarpazo, después de que nos quitaron más de la mitad del territorio, y Texas está lleno de mexicanos. Y ya lo he dicho, uno puede estar en cualquier parte, pero el que no quiere a su patria de origen, no quiere a su madre, que es la patria".

Abbott dijo que también desplegará barcos con armas en el Río Bravo y llamará a los grupos criminales de México organizaciones terroristas.

López Obrador consideró que, aún con esos amagos, México actuará con prudencia por la buena relación que hay con el gobierno de Estados Unidos, siempre que se respete la soberanía mexicana, "porque no somos colonia, no somos protectorado de ningún país extranjero".