Pasa del dolor a la acción: Su hija murió en el tiroteo de la primaria Robb

"Nunca me detendré como su madre, como defensora, pero como candidata a alcalde mi objetivo principal es volver a unir a la comunidad porque no podemos avanzar, no podemos ver el progreso hasta que estemos en la misma página”. Kimberly Mata-Rubio, aspirante a alcaldesa

Uvalde, Texas.- En una pegajosa mañana de Texas, Kimberly Mata-Rubio se está atando los zapatos para correr antes de dos carreras que correrá en Uvalde en homenaje a su hija Lexi, quien murió en el tiroteo en la escuela primaria Robb de 2022.

Lo primero es una carrera benéfica en honor a la vida de Lexi. Luego, vuelve a una contienda más dura: hacer campaña para convertirse en alcalde de Uvalde, una ciudad aún dividida después de uno de los tiroteos masivos más mortíferos de Estados Unidos y una respuesta policial fallida que aún está bajo investigación.

“Una cosa que escucho con todos mis hijos, y hace eco de mi propia creencia, es que en este momento el legado de Lexi es nuestra prioridad y solo queremos honrarla con acciones”, dijo Mata-Rubio.

La candidata a la alcaldía de Uvalde, Kimberly Mata-Rubio, izquierda, y la directora de campaña, la Dra. Laura Barberena, recorren un vecindario.

MARTES DE ELECCIONES

El martes, los votantes de Uvalde elegirán un nuevo alcalde por primera vez desde el ataque de mayo de 2022 que mató a 19 estudiantes y dos profesores. La elección es una prueba de cómo la ciudad decide salir adelante de una tragedia que algunos residentes están dispuestos a dejar en el pasado mientras que otros todavía exigen respuestas.

En todo Estados Unidos, los sobrevivientes de la violencia armada y sus familias se han postulado para cargos públicos, con resultados mixtos.

En 2016, el padre de un hombre asesinado en un tiroteo en un cine en Colorado perdió su primera candidatura al Senado estatal, pero ganó dos años después.

La representante demócrata estadounidense Lucy McBath, madre de un joven de 17 años asesinado en un tiroteo en una gasolinera de Florida, también ganó un escaño para el Congreso en 2018.

NUEVA DIRECCIÓN

Para Mata-Rubio, quien se convertiría en la primera alcaldesa de Uvalde, parte del desafío de su campaña es convencer al pequeño pueblo de 15.000 habitantes de elegir una nueva dirección.

Hace un año, los votantes del condado de Uvalde rechazaron al demócrata Beto O’Rourke en la carrera por gobernador y a un padre que se presentó como candidato por escrito a comisionado del condado después de que su hija de 9 años también fuera asesinada en la escuela.

Meses después, la Legislatura de Texas hizo caso omiso de los llamados de Mata-Rubio y otros padres de Uvalde para aumentar la edad mínima de compra de algunas armas de fuego, lo que afirman podría haber evitado el trágico tiroteo.

Esta vez Mata-Rubio, de 34 años, se presentó a las urnas en la contienda abierta contra otros dos candidatos, un ex alcalde de Uvalde y un maestro local.

“Ahora más que nunca no pueden ser sólo unas pocas personas las que intentan cuidar a los niños”, dijo Madelynn Mize, una maestra de Uvalde que aún no había decidido cómo votaría. “Todos tenemos que hacer eso”.

ENTRA EN ACCIÓN

Postularse para alcalde es la última forma en que Mata-Rubio ha canalizado su dolor en acción durante el último año y medio. El tiroteo trastocó su vida anterior como reportera de voz suave en Uvalde Leader-News, que estaba contenta de vivir en un pueblo pequeño junto a sus seis hijos y su esposo, un ayudante del sheriff local.

Sin embargo, después de la muerte de su hija, Mata-Rubio se convirtió en una de las defensoras más abiertas de Uvalde de leyes de armas más estrictas, incluido el testimonio ante el Congreso. También deploró la lenta respuesta de cientos de agentes del orden, que esperaron fuera del aula de Lexi durante más de una hora antes de enfrentarse al pistolero.

Mata-Rubio dijo que esas experiencias la han inspirado a comenzar a sanar y cambiar su comunidad desde cero. El lema de su campaña es “Avanzando juntos”.

Una piedra angular de su plataforma promete brindar a los residentes un asiento en la mesa, independientemente de sus antecedentes o ingresos, dice.

En esta ciudad mayoritariamente latina, aproximadamente 1 de cada 5 residentes vive en la pobreza, según estimaciones de la Oficina del Censo.

‘AVANZANDO JUNTOS’

En un fin de semana reciente, después de la carrera benéfica, llamada Lexi Legacy 5K, Mata-Rubio siguió usando sus zapatos para correr y comenzó a tocar puertas. Cuando un residente la vio al otro lado de la calle, cruzó la acera para encontrarse con Mata-Rubio.

“Eres tan joven”, dijo Antonia Ríos, de 80 años. Mata-Rubio la saludó con una sonrisa y se detuvo a charlar.

Afuera de otra casa, se colocó en el césped un cartel de Cody Smith, ex alcalde de Uvalde y uno de los oponentes de Mata-Rubio. Pero al ver acercarse a Rubio, el dueño de la casa la invitó a colocar un cartel también.

“Su candidatura puede tener un poco más de movimiento porque conoce a la gente de esa ciudad y comprende el daño que causó este evento”, dijo Brandon Rottinghaus, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Houston.

Smith, el exalcalde de Uvalde que dejó el cargo en 2012, rechazó una entrevista. Recientemente, en un programa de radio local, abogó por ayudar a los residentes a recuperar el equilibrio sin mencionar directamente el tiroteo. Habló con orgullo de su hijo, miembro del equipo de fútbol de la escuela secundaria Uvalde, quien fue elegido para usar el número 21 en recuerdo de la cantidad de víctimas.

“Estamos divididos en este momento, se puede sentir”, dijo Verónica Martínez, la otra candidata en la contienda, que es profesora de artes en una escuela primaria. “En este momento solo tenemos a los que se vieron afectados y a los que quieren seguir adelante pero no saben lo que se siente al verse afectados”.

Un día antes de la carrera, Mata-Rubio y su esposo, Félix, se pararon en la plaza del pueblo junto a una cruz con el nombre de Lexi. En lo que habría sido su cumpleaños número 12, la pareja colocó globos alrededor del monumento.

El día de la carrera, elementos que recordaban a Lexi llenaron la madrugada. Una carpa cercana servía la bebida favorita de Starbucks de Lexi, un brebaje dulce, mientras su familia repartía pulseras amarillas, su color favorito, y tocaba su música favorita. Más tarde, se reunieron para tomarse una fotografía bajo un mural de Lexi.

“Nunca me detendré como su madre, como defensora, pero como candidata a alcalde mi objetivo principal es volver a unir a la comunidad porque no podemos avanzar, no podemos ver el progreso hasta que estemos en la misma página”, dijo Mata-Rubio.

Kenneth Woods, residente de Uvalde desde hace dos décadas, está ansioso por realizar una reestructuración en la oficina tras el tiroteo.

“Creo que ella va a cambiar muchas cosas”, dijo Woods sobre Rubio. “Pero será necesario que la gente la respalde”.