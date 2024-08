Tildan de ´raros´ a Trump y Vance

La vicepresidenta, Kamala Harris y sus aliados demócratas están enfatizando una nueva línea de crítica contra los republicanos, tildando a Donald Trump y a su compañero de fórmula, el senador de Ohio JD Vance, de "raros".

Los demócratas están aplicando la etiqueta con gusto en entrevistas y en línea, en particular en los comentarios de Vance sobre el aborto y su sugerencia anterior de que los líderes políticos que no tenían hijos biológicos "realmente no tienen un interés directo en el país".

El mensaje "extraño" parece haber dado a los demócratas una ventaja narrativa que rara vez tuvieron cuando el presidente Joe Biden todavía se postulaba para la reelección. La campaña de Trump, que tan a menudo influye en las discusiones políticas con los pronunciamientos del ex presidente, ha pasado días tratando de cambiar el guion destacando aspectos de los demócratas que, según dice, son extraños.

"No sé quién inventó el mensaje, pero lo saludo", dijo David Karpf, profesor de comunicación estratégica en la Universidad George Washington.

Karpf dijo que etiquetar los comentarios republicanos como "extraños" es el tipo de interpretación concisa que resuena rápidamente entre los partidarios de Harris. Además, señaló Karpf, "frustra a los oponentes, lo que los lleva a amplificarlo aún más mediante respuestas desequilibradas".

"Hasta ahora, al menos, Trump-Vance ha sido incapaz de encontrar una respuesta efectiva", dijo Karpf.

Harris y sus aliados han utilizado la etiqueta con frecuencia

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, un demócrata que está en la lista de candidatos de Harris para vicepresidente, calificó a Trump y Vance de "simplemente raros" la semana pasada en una entrevista con MSNBC, que la Asociación de Gobernadores Demócratas, de la que Walz es presidente, amplificó en una publicación en X. Walz reiteró la caracterización el domingo en CNN, haciendo referencia a las repetidas menciones de Trump al asesino en serie ficticio Hannibal Lecter de la película "El silencio de los inocentes" en discursos de campaña.

En respuesta a la aparición de Trump el jueves en Fox News, la campaña de Harris —en un comunicado de prensa con el asunto "Declaración sobre la aparición de un criminal de 78 años en Fox News"— incluyó "¿Trump es viejo y bastante raro?" en una lista con viñetas de conclusiones.

Un día después, varios comunicados de prensa de la campaña de Harris describieron a sus oponentes de manera similar, declarando simplemente que "JD Vance es raro" en parte debido a sus posturas sobre el aborto, y el portavoz de la campaña de Harris dijo que Vance había "pasado toda la semana en los titulares por sus ideas raras y fuera de contacto".

Dos de los aliados de Harris, los senadores Brian Schatz de Hawái y Chris Murphy de Connecticut, publicaron el viernes un video en X en el que calificaron los comentarios anteriores de Vance sobre limitar el poder político de los estadounidenses sin hijos como "una idea súper extraña".

Y luego, en su primer evento de recaudación de fondos desde que se convirtió en la probable candidata de los demócratas a la Casa Blanca, Harris utilizó ella misma la caracterización, denunciando algunas de las "mentiras salvajes de Trump sobre mi historial y algunas de las cosas que él y su compañero de fórmula están diciendo, es simplemente extraño".

"Quiero decir que esa es la caja en la que lo pusiste, ¿verdad?", añadió.

Muchos de los comentarios de los demócratas parecen ser alusiones a una entrevista de 2021 con Vance en la que criticó a algunos demócratas prominentes sin hijos biológicos, incluida Harris, como "mujeres de los gatos sin hijos" y sin "ningún interés directo" en Estados Unidos.

Pero la caracterización que hace la propia Harris de Trump como "raro" puede remontarse incluso más atrás. En su libro de 2021, el periodista político Edward-Isaac Dovere escribió que Harris supuestamente se reunió con sus asesores en 2018 para preparar su propia candidatura presidencial. Mientras el personal intentaba prepararla para su reacción si, durante un debate, Trump se parara sobre ella como lo hizo con la candidata demócrata Hillary Clinton en 2016, Harris supuestamente bromeó: "Me daría vuelta y le diría: ´¿Por qué estás siendo tan rara? ¿Qué te pasa?´".

La campaña de Trump ha intentado cambiar el guión

El domingo, el portavoz de Trump, Steven Cheung, publicó un video de Walz llamando a Trump y Vance "raros" mientras hacía campaña por Harris y dijo que la probable candidata demócrata y sus partidarios estaban fuera de lugar al "tratar de engañar a todos para que piensen que el tiroteo fue organizado", una referencia al intento de asesinato en el mitin de Trump en Pensilvania. En términos más generales, algunos de los aliados de Trump han intentado volver a centrar la conversación en Harris y en lo que ellos describen como sus ideas políticas fallidas.

Donald Trump Jr., el hijo mayor del expresidente, preguntó a X el lunes: "¿Saben qué es realmente extraño? que políticos blandos con el crimen, como Kamala, permitan que inmigrantes salgan de prisión para que puedan atacar violentamente a los estadounidenses".

Esto dicen profesores

Calificar a los republicanos de "raros" puede ser una manera de tomar las tácticas anteriores de los republicanos y hacerlas suyas, dijo Matt Sienkiewicz, profesor de Comunicación en Boston College.

Jacob Neiheisel, profesor de Comunicación Política de la Universidad de Buffalo, comparó el mensaje "extraño" con el intento del senador de Arizona, John McCain, en 2008, de retratar a Barack Obama como una celebridad sin logros reales.

"A nivel funcional, creo que esto podría ser parte de un intento concertado de mitigar algunos de los esfuerzos de larga data de la derecha para retratar a Harris de una manera similar", dijo Neiheisel.