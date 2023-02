Ordena Joe Biden visitar a afectados

El presidente Joe Biden ordenó a las agencias federales que vayan de puerta en puerta en East Palestine, Ohio, para visitar a las familias afectadas por el descarrilamiento de un tren tóxico que se ha transformado en una acalorada controversia política.

Bajo la orden de Biden, equipos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Agencia de Protección Ambiental y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias visitan los hogares desde el sábado.

Los trabajadores preguntan cómo les va a los residentes, verán qué necesitan y los conectarán con los recursos apropiados del gobierno y las organizaciones sin fines de lucro, dijo la Casa Blanca. Los "equipos de caminata" se basan en equipos similares después de huracanes y otros desastres naturales.

Biden ordenó a los empleados que llegaran a la mayor cantidad de hogares posible para el lunes. Las autoridades dijeron que el objetivo inmediato era visitar al menos 400. El presidente dijo que actualmente no tiene planes de visitar personalmente Ohio.

CRECE POLÉMICA

Mientras tanto, la controversia se extendió mucho más allá del pequeño pueblo de Ohio. Los funcionarios de Texas y Michigan expresaron su preocupación por el transporte de aguas residuales y suelos contaminados a sus estados para su eliminación.

La orden de Biden se produjo cuando los republicanos de la Cámara abrieron una investigación sobre el descarrilamiento del 3 de febrero, culpando al secretario de Transporte, Pete Buttigieg, por lo que, según ellos, fue una respuesta tardía al naufragio en llamas. El enfoque en el DOT se produjo a pesar de que la EPA se hizo cargo de la respuesta federal esta semana y ordenó a Norfolk Southern Railway que pagara la limpieza y la liberación de sustancias químicas.

Los republicanos están enmarcando el incidente como una falla moral a manos de la administración de Biden, señalando que Buttigieg no visitó el sitio hasta casi tres semanas después del accidente. Los demócratas señalan los retrocesos que hizo el expresidente Donald Trump durante su mandato que debilitaron las regulaciones ferroviarias y ambientales. El administrador de la EPA, Michael Regan, visitó el sitio la semana pasada y nuevamente el martes.

Biden rechazó el viernes la idea de que su administración no ha estado presente para brindar asistencia.

"Estuvimos allí dos horas después de que el tren se hundiera. Dos horas", dijo Biden en la Casa Blanca. "He hablado con todas las figuras importantes tanto en Pensilvania como en Ohio. Y entonces, la idea de que no estamos comprometidos simplemente no está ahí".

Un informe preliminar publicado el jueves por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte indicó que la tripulación que operaba el tren de carga de Norfolk Southern no recibió mucha advertencia antes de que decenas de vagones se salieran de las vías y no hay indicios de que los miembros de la tripulación hicieran algo malo.

