Investiga agentes policiacos de Weslaco muerte de una mujer

WESLACO, Texas.- Los agentes de la policía de esta ciudad se encuentran investigando el asesinato de una mujer, luego de que un hombre se presentara a la corporación para confesar el presunto crimen, según señala un comunicado de prensa

Una mujer fue asesinada la madrugada de este jueves en Weslaco y un hombre ya fue arrestado con relación a este crimen, informó Heriberto Caraveo, portavoz de la Policía de Weslaco durante una conferencia de prensa.

Hasta el momento el hombre de quien no se reveló su identidad no ha sido acusado formalmente por el crimen. Según Caraveo, esta persona acudió alrededor de las 2:29 a.m. a la Policía de Alamo y reportó lo ocurrido, donde fue detenido inicialmente.

La mujer fue hallada muerte en el interior de una casa en la cuadra 600 oeste de la calle 11, en Weslaco, añadió Caraveo. El caso está siendo investigado como un homicidio.

Los nombres, tanto de la mujer como del hombre, ambos adultos, no han sido todavía revelados por las autoridades. Tampoco se tiene certeza de qué motivó a esta persona a presuntamente matar a la mujer.