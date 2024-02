Ayuda investigación en salud femenina

Washington, DC

Jill Biden anunció el miércoles una partida de 100 millones de dólares de fondos federales para investigación y desarrollo en salud femenina, dentro de una nueva iniciativa de la Casa Blanca dirigida por ella.

El financiamiento es el primer hito de la Iniciativa de la Casa Blanca para la Investigación en Salud de la Mujer, que se anunció el año pasado. La partida procede de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud (ARPA-H, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Está previsto que la primera dama anuncie el Sprint ARPA-H para la Salud de la Mujer durante un acto el miércoles en Cambridge, Massachusetts.

Biden ha dicho que las mujeres no saben lo suficiente acerca de su salud porque, históricamente, la investigación ha carecido de fondos y ha sido escasa. La iniciativa de la Casa Blanca busca cambiar el enfoque e incrementar el financiamiento de la investigación en este campo.

"Cerraremos las brechas, aceleraremos las nuevas ideas y cambiaremos la vida de las mujeres", afirmará la primera dama, según extractos del discurso preparado compartido con The Associated Press.

"Construiremos un sistema de salud que ponga a las mujeres y sus experiencias vividas en su centro (...) en el que ninguna mujer o niña no tenga que oír que ´está todo en su cabeza´ o que ´solo es estrés´; en el que las mujeres no sean una idea de último momento, sino la primera, y donde las mujeres no solo sobrevivan, sino que lleven vidas largas, sanas y felices", añadirá.

Joe Biden creó ARPA-H en 2022 para trabajar en avanzar en la búsqueda de soluciones para problemas sanitarios. La agencia forma parte de lo que llama su "agenda de unidad".

En las próximas semanas, la agencia solicitará ideas para investigaciones y desarrollos pioneros para abordar la salud femenina, según la Casa Blanca.

La primera dama dijo el año pasado, cuando se anunció la iniciativa de la Casa Blanca, que surgió de una reunión que mantuvo con Maria Shriver, activista por la salud femenina y y ex primera dama de California.