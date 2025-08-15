Incautan metanfetamina en cargamento de rosas

El 12 de agosto, oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en el Puente Internacional de Pharr interceptaron un envío de metanfetamina valorada en $7,660,000. La droga estaba oculta en un tráiler que intentaba ingresar a Estados Unidos desde México y había sido manifestado como un envío de rosas.

Detalles de la Incautación:

El tráiler fue seleccionado para inspección por un oficial de la CBP en la instalación de carga del Puente Internacional de Pharr.

La inspección incluyó el uso de equipo de inspección no intrusivo y un equipo canino.

La metanfetamina incautada tiene un valor estimado en $7,660,000.

Declaración del Director del Puerto:

"Esta gran incautación de narcóticos fuertes refleja el excelente trabajo realizado por nuestros oficiales de CBP; su uso de nuestras herramientas y tecnología es inigualable", afirmó Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada Hidalgo/Pharr/Anzalduas ¹.

Acciones Posteriores:

La CBP incautó la metanfetamina y el tráiler, y el caso fue remitido a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) para una mayor investigación.

La inspección física condujo al descubrimiento de 154 paquetes de presunta metanfetamina con un peso total de 857.59 libras (389 kg) ocultos dentro del cargamento de rosas.

La Oficina de Operaciones de la CBP (OFO) incautó los narcóticos y el vehículo. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) inició una investigación criminal.

Apenas el lunes, oficiales de Aduana interceptaron $647,000 en presunta cocaína oculta dentro de un vehículo. El 9 de agosto, oficiales encontraron una camioneta Buick que intentaba ingresar a Estados Unidos desde México. Un oficial seleccionó el vehículo para su inspección, lo que incluyó el uso de equipo de inspección no intrusivo y un equipo canino.

La inspección física condujo al descubrimiento de 20 paquetes de presunta cocaína con un peso total de 48.45 libras (21.98 kg) ocultos en el vehículo.