Devastan ríos a granjas y fincas

BEND, Texas.- A lo largo de una amplia franja de Texas, los ríos inundados que devastaron comunidades también arrasaron con granjas y fincas.

En la localidad de Bend, a unas dos horas al norte de Austin, Boyd Clark se adentró en las aguas crecientes para ayudar a una de sus avestruces atrapadas. Matthew Ketterman pasó varias horas angustiantes varado en el techo de su camioneta en medio de rápidos torrentes después de salir a revisar las cercas de su finca de caza exótica en las afueras de Burnet, aproximadamente a una hora al sur de Bend. Y el desbordamiento del río San Gabriel ladeó árboles de Navidad en la granja Sweet Eats Adventure en Georgetown, a 104 kilómetros (65 millas) al este de la hacienda de Ketterman, y el personal tuvo que llevar a animales de zoológico que pueden ser tocados por niños a un corral temporal.

Aunque muchos agricultores se apoyan en un optimismo incansable para superar la incertidumbre de dependencia del clima para vivir, los desastres climáticos extremos como inundaciones catastróficas, sequías e incendios forestales pueden pasar factura. Los eventos climáticos también plantean retos únicos para aquellos que dependen de las oleadas turísticas estacionales o que podrían no tener seguro de cultivos.

Jon Meredith, copropietario de la empresa Sweet Eats, observa el río San Gabriel luego de inundaciones recientes, cerca de su granja en Georgetown.

Es una espada de doble filo: mientras algunos agricultores recurren al agroturismo o a cultivos de nicho para capear mercados impredecibles, el cambio climático también está intensificando muchos de los desastres naturales que pueden dificultar que esos experimentos tengan éxito. Incluso las operaciones más grandes no son inmunes; los agricultores que producen todo tipo de cultivos deben elaborar aviones para emergencias.

"Prevemos que volverá a ocurrir. Nunca es una cuestión de si (ocurrirá), sino de cuándo", expresó Jon Meredith, copropietario de Sweet Eats, una empresa de agroturismo que cultiva principalmente árboles de Navidad. "Y así simplemente seguimos adelante, tratando de mitigar nuestras pérdidas y reducir nuestro riesgo en torno a eventos como este".

Aún se evaluarán los daños, y se iniciarán las reparaciones.

El comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, dijo que ha caído tanta lluvia, tan rápidamente, que algunos agricultores sufrieron pérdidas totales o daños severos a sus cultivos e infraestructura, en varios condados y más allá de las riberas de los ríos desbordados.

"Ha habido casos de equipos agrícolas que el río arrastró. Hemos tenido tractores bajo el agua, por lo que son pérdida total, no se podrán usar. Equipos de irrigación enredados como si fueran un plato de espagueti", dijo Miller a The Associated Press. "Estamos encontrando ganado muerto en la copa de árboles río abajo, Así que es bastante devastador".