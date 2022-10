Intenta cruzar dos niñas con documentos falsos

Hidalgo, TX.

El hombre llegaba desde a México por el carril para peatones acompañado por las dos menores, diciendo que eran sus primas y presentó certificados de nacimiento estadounidenses.

Sin embargo, los oficiales de CBP descubrieron que los certificados de nacimiento no pertenecían a las menores, no eran ciudadanas estadounidenses y no poseían documentos válidos para entrar a los Estados Unidos.

"Nuestros oficiales de CBP frustraron este supuesto intento de contrabando gracias a su experiencia y excelentes habilidades de entrevista", dijo el director del puerto de entrada de Hidalgo/Pharr/Anzaldúas, Carlos Rodríguez.

Las menores de edad, oriundas de México, fueron procesados como no ciudadanos indocumentados no acompañados y entregados a la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).