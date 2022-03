Intensifican patrullaje por vacaciones de primavera

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) aumentará su presencia en las carreteras para garantizar que las carreteras sean seguras como parte de una campaña de aplicación de las vacaciones de primavera.

Desde el 12 hasta el 20 de marzo, la Patrulla de Caminos de Texas estará buscando personas que estén violando las leyes de tránsito como parte de la Operación CARE (Esfuerzo de Reducción y Concientización sobre Choques). La Operación incluirá el Día de San Patricio.

“Las vacaciones de primavera son un momento para la diversión y la relajación, pero debemos asegurarnos de que las personas disfruten sus vacaciones de manera responsable y cumplan con la ley”, dijo el director de DPS, Steven McCraw. “DPS intensificará los esfuerzos de cumplimiento en las carreteras, y esperamos que los conductores obedezcan los límites de velocidad publicados, junto con todas las demás leyes, para que todos puedan tener unas vacaciones de primavera seguras”.

Durante el esfuerzo de cumplimiento de las vacaciones de primavera de 2021, DPS Troopers emitió más de 73,700 citaciones y advertencias por infracciones. Esto incluyó 7,236 citaciones por exceso de velocidad, 919 citaciones por infracciones del cinturón de seguridad o del asiento de seguridad para niños y 500 citaciones y advertencias de Move Over, Slow Down . Los policías también realizaron 512 arrestos por delitos graves, 417 arrestos por DWI y 235 arrestos por fugitivos.

Recomendaciones

Para tener unas vacaciones seguras durante las vacaciones de primavera, DPS ofrece los siguientes consejos:

No bebas y manejes .

Si planea tener alcohol fuera de su hogar, tenga un conductor designado o tome un transporte alternativo.

Move Over or Slow Down para vehículos de la policía, bomberos, EMS, Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) y grúas detenidos al costado de la carretera con las luces de emergencia activadas.

Muestre la misma cortesía a los compañeros conductores que están detenidos. Hasta el 3 de marzo de este año, ha habido 1333 infracciones Move Over, Slow Down.

Si puede dirigirlo, límpielo. Si está involucrado en un choque sin lesiones y su vehículo se puede mover, despeje los carriles del tráfico.

En algunas carreteras, si no mueve su vehículo cuando es seguro hacerlo, es ilegal.

Disminuya la velocidad , especialmente con mal tiempo, tráfico denso, áreas desconocidas o zonas de construcción.

Abróchense los cinturones a todos en el vehículo, es la ley.

Elimine las distracciones mientras conduce, incluido el uso de dispositivos móviles. La ley de Texas prohíbe el uso de dispositivos inalámbricos portátiles para leer, escribir o enviar un mensaje electrónico a menos que el vehículo esté detenido.

Cuando utilice un dispositivo de navegación o una aplicación, pídale a un pasajero que lo opere para que pueda mantener la vista en la carretera .

No conduzca fatigado : deje suficiente tiempo para llegar a su destino.

Mantenga el número de asistencia en la carretera de Texas almacenado en su teléfono. Marque el 1-800-525-5555 para cualquier tipo de asistencia en carretera. El número también se puede encontrar en el reverso de una licencia de conducir de Texas.

Controle el clima y las condiciones de la carretera dondequiera que viaje. Para conocer las condiciones de las carreteras y los cierres, visite Drive Texas .