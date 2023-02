Ataque inspirado en video supremacista

Los fiscales y los abogados defensores habían discutido el miércoles sobre si las acciones de Anderson Lee Adlrich eran un crimen de odio. Aldrich, que no es binario y usa los pronombres ellos y ellos, había visitado el Club Q al menos seis veces en los años anteriores al ataque, testificaron los testigos. El lugar ha sido durante mucho tiempo un santuario para la comunidad LGBTQ en la ciudad mayoritariamente conservadora.

El fiscal de distrito Michael Allen le dijo al juez que la evidencia mostraba que Aldrich tenía un "desagrado por la comunidad LGBTQ", señalando una publicación en línea de un visor de rifle sobre una imagen del desfile del orgullo gay y el uso de insultos homosexuales contra otros y mientras juega en línea. Aldrich se vio obligado a ir al club por su madre, dijo, mientras argumentaba que el ataque se inspiró en un video de entrenamiento de disparos de "supremacista blanco neonazi" que Aldrich publicó en un sitio web que administraban.

Los abogados de Aldrich se opusieron a esa noción al argumentar que Aldrich estaba drogado con cocaína y había tomado múltiples tabletas de la droga contra la ansiedad Xanax y el estimulante Adder durante toda la noche del tiroteo. Sin embargo, las pruebas de drogas del hospital fueron destruidas. La defensa también sacó a relucir la salud mental de Aldrich por primera vez, mostrando fotografías de frascos de pastillas de medicamentos que le habían recetado a Aldrich para tratar enfermedades mentales, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno de estrés postraumático. Pero el abogado defensor Joseph Archambault no dijo si Aldrich había sido diagnosticado formalmente con alguna de esas enfermedades mentales.

Archambault le dijo al juez que lo que sucedió "no tenía sentido, fue horrible y trágico", pero señaló que Aldrich expresó remordimiento. Señaló que la mayoría de los tiradores masivos que apuntan a un grupo específico publican manifiestos. Eso, subrayó, no era lo que había hecho Aldrich.

"No lo excusa. No es una defensa. No cambia nada. Pero es categóricamente diferente a las personas que apuntan a un grupo y luego no se disculpan por ello", dijo Archambault.