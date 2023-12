Inspeccionan aviones por un ¡tornillo suelto!

WHASINGTON, DC

Boeing pidió a las compañías aéreas que inspeccionen sus aviones 737 Max en busca de un posible tornillo suelto en el sistema de control del timón, confirmó esta semana el fabricante de aviones y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) dijo que "supervisará de cerca" las inspecciones selectivas. La agencia informó el jueves que Boeing emitió su guía de inspección a las aerolíneas después que un operador internacional encontrara un perno al que le faltaba una tuerca durante el mantenimiento rutinario. En un caso separado, Boeing también descubrió un avión no entregado que tenía una tuerca que no estaba bien apretada.

"El problema identificado en el avión en particular ha sido remediado", señaló la compañía de Arlington, Virginia, a The Associated Press el viernes. "Como medida de precaución, estamos recomendando a los operadores que inspeccionen sus aviones 737 MAX y nos informen de cualquier hallazgo".

Boeing agregó que continuará actualizando tanto a los clientes como a los reguladores federales sobre el progreso.

La FAA dijo que permanecerá en contacto con Boeing y las aerolíneas afectadas a medida que se realicen las inspecciones, y potencialmente "considerará acciones adicionales basadas en cualquier descubrimiento adicional de hardware suelto o faltante."

Según Boeing, hasta la fecha no se han producido incidentes en vuelo causados por este problema, y señala que las comprobaciones rutinarias de las tripulaciones indicarán si el timón no funciona correctamente antes que el avión retroceda desde la puerta de embarque.

La compañía añadió que todos los aviones que Boeing tiene previsto entregar en adelante se someterán a la inspección —que se calcula que durará unas dos horas por avión— antes de su entrega.

Entre las aerolíneas estadounidenses que tienen aviones 737 Max en su flota figuran United Airlines, Southwest Airlines, American Airlines y Alaska Airlines. Estas cuatro aerolíneas dijeron a The Associated Press el viernes que no esperan impactos operativos. Southwest, por ejemplo, dijo que actualmente estaba realizando todas estas inspecciones durante el mantenimiento nocturno de rutina.

No se facilitó un calendario para las inspecciones de cada aerolínea, pero Alaska dijo que esperaba completar el proceso en la primera quincena de enero.

Los aviones 737 Max de Boeing estuvieron en tierra en todo el mundo durante 20 meses después que dos accidentes en 2018 y 2019 mataran a un total de 346 personas. Las investigaciones se centraron en un sistema automatizado de control de vuelo que empujó la nariz del avión hacia abajo basándose en lecturas de sensores defectuosos. Boeing no informó a los pilotos ni a las aerolíneas sobre el sistema hasta después del primer accidente.

La FAA, que también se enfrentó a críticas por la forma en que aprobó los aviones Max antes de estos accidentes mortales, se ha movido desde entonces para proporcionar un proceso de certificación más detallado para aviones grandes y divulgaciones de seguridad requeridas.