Inquieta la política tóxica

WASHINGTON, DC

El hombre acusado de atacar al esposo de la presidenta de la cámara de representantes, en lo que es el paralelo más reciente con los disturbios en el capitolio del 6 de enero de 2021.

La persona no estaba autorizada a discutir públicamente el caso Pelosi y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el domingo.

El ataque al esposo de la líder demócrata, Paul Pelosi, de 82 años, fue a menos de dos semanas antes de las elecciones del 8 de noviembre que determinarán el control del Congreso, así como de cargos clave a nivel estatal y local, fue un recordatorio inquietante de la política tóxica de la nación. Con las amenazas a los funcionarios públicos en su punto más alto se instó a los miembros del Congreso a buscar recursos de seguridad adicionales, incluido el aumento de las patrullas policiales en sus vecindarios.

El jefe de policía del Capitolio de EE. UU., J. Thomas Manger, dijo en un memorando de fin de semana a los legisladores que el ataque “Es un sombrío recordatorio de las amenazas que enfrentan los funcionarios electos y las familias en 2022”.

La policía de San Francisco dijo que el asalto a Paul Pelosi fue intencional. Las autoridades dijeron que el sospechoso, identificado como David DePape, de 42 años, confrontó a Paul Pelosi en la casa de la familia en Pacific Heights el viernes temprano y, según informó AP, exigió saber: “¿Dónde está Nancy?”

Los dos hombres lucharon con un martillo antes de que los oficiales, que respondieron a una llamada al 911 en la casa, vieron a DePape golpear a Paul Pelosi al menos una vez, dijo la policía. DePape fue arrestado bajo sospecha de intento de asesinato, abuso de ancianos y robo. Los fiscales planean presentar cargos el lunes y esperan su lectura de cargos el martes.

Los ecos espeluznantes de los disturbios del 6 de enero fueron evidentes en el incidente en la casa de Pelosi.

Los alborotadores que invadieron el Capitolio tratando de anular la victoria electoral de Joe Biden sobre Donald Trump vagaron por los pasillos y gritaron amenazadoramente, exigiendo “¿Dónde está Nancy?” Algunos en el asedio fueron vistos dentro del Capitolio portando bridas . CNN informó por primera vez sobre la presencia de vínculos en el sospechoso del asalto a Paul Pelosi.

Nancy Pelosi estaba en Washington cuando su esposo fue atacado en su casa. Pronto regresó a San Francisco, donde su esposo fue hospitalizado. Se sometió a una cirugía por una fractura de cráneo y sufrió otras lesiones en los brazos y las manos, dijo su oficina. “Nuestros hijos, nuestros nietos y yo estamos desconsolados y traumatizados por el ataque que puso en peligro la vida de nuestro papá”, dijo en carta el sábado a colegas.

Paul Pelosi Jr., hijo de la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi y Paul Pelosi, camina afuera de la casa de sus padres en San Francisco.

CONDENAN EL ATENTADO

El Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales dijeron que el mayor peligro “lo plantean los delincuentes solitarios que aprovechan los problemas relacionados con las elecciones para justificar la violencia”.

Biden y otros funcionarios, demócratas y republicanos, condenaron el ataque a Paul Pelosi y dijeron que la violencia no tiene cabida en la política estadounidense.

“Ya es suficiente”, dijo Biden mientras hacía campaña en Pensilvania el viernes por la noche.

Trump, en una entrevista grabada el viernes con Americano Media, una cadena conservadora en español, calificó el ataque a Paul Pelosi de “algo terrible”, pero el expresidente también trató de vincularlo con el crimen en las ciudades estadounidenses.

Durante años, los republicanos han tratado de convertir a Pelosi en el coco de la campaña, utilizando la imagen de la anciana de 82 años como una caricatura recurrente en innumerables anuncios contra los demócratas, incluidos muchos que ahora se transmiten en las contiendas en todo el país durante una temporada electoral hostil.

La jefa del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, dijo el domingo que era “injusto” culpar al Partido Republicano por crear un clima político que podría haber sentado las bases para tal ataque.