Inhibe Texas diversidad: Es el futuro en estados liderados por republicanos, advierten

AUSTIN, Texas

La iluminación tenue y las oficinas vacías fueron las primeras pistas. Otros cambios impactaron a Nina Washington, estudiante de último año de la Universidad de Texas, cuando regresó a su lugar de estudio favorito después de las vacaciones de invierno.

Las palabras "Centro Multicultural" habían sido quitadas de la pared, borrando un esfuerzo iniciado a fines de la década de 1980 para servir a comunidades históricamente marginadas en el campus. Los miembros del personal del centro se habían ido y sus grupos de estudiantes se disolvieron.

"La política, los comportamientos y las emociones están volviendo a las viejas costumbres", dijo Washington, quien como mujer negra encontró en el centro un sentido de comunidad.

El vacío en el corazón del campus de casi 52.000 estudiantes es uno de los muchos cambios que se están produciendo en los campus universitarios de Texas, donde una de las prohibiciones más radicales del país sobre iniciativas de diversidad, equidad e inclusión entró en vigor este año.

Al menos otros cinco estados han aprobado sus propias prohibiciones y los legisladores republicanos en al menos 19 estados están aplicando diversas restricciones a las iniciativas de diversidad, un tema que esperan movilice a sus votantes este año electoral.

Con más de 600,000 estudiantes matriculados en más de 30 universidades públicas en todo el estado, el lanzamiento en Texas ofrece una visión a gran escala de lo que le espera a la educación superior pública sin las iniciativas diseñadas para hacer que las minorías se sientan menos aisladas y los estudiantes blancos estén más preparados para sus carreras que requieren trabajar eficazmente con personas de diferentes orígenes.

´EL TIEMPO DIRÁ´

La Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas, cuyos nueve miembros son nombrados por el gobernador, debe informar a los legisladores cada dos años sobre el impacto de la prohibición en las admisiones, el progreso académico y las tasas de graduación de los estudiantes por raza, sexo y origen étnico.

Para cumplir con la ley, los centros de identidad cultural que las oficinas de admisiones promovían para atraer a las minorías ahora están cerrados. Los sitios web de las universidades han eliminado las referencias a "diversidad" e "inclusión", reemplazándolas por "acceso" y "participación comunitaria". El personal ha sido reasignado a nuevas funciones.

"La gente quiere conservar sus trabajos, pero muchos de nosotros fuimos capacitados para hacer este trabajo en torno a la diversidad, la inclusión y la equidad y fuimos contratados específicamente para hacerlo", dijo Patrick Smith, vicepresidente de la Asociación de Facultad de Texas.

Los profesores tienen miedo, editan sus programas de estudios y observan su discurso mientras navegan por los límites del cumplimiento, dijo Smith.

En cuanto al centro multicultural en el sindicato de estudiantes del campus de Austin, la universidad anunció que considerará la mejor manera de utilizar el espacio "para continuar construyendo una comunidad para todos los Longhorns".

Mientras tanto, aunque la ley exime explícitamente a los académicos, la incertidumbre sobre su alcance también hace que profesores y estudiantes se pregunten cómo cumplirla.

DISPARIDADES

En el campus emblemático de la Universidad de Texas en Austin, la segunda universidad pública más poblada del estado, sólo el 4,5% de la población estudiantil es negra y el 25,2% es hispana, cifras que algunos estudiantes temen que disminuyan mientras luchan por adaptarse en una atmósfera de miedo. sobre lo que pueden decir y hacer.

La ley firmada por el gobernador republicano Greg Abbott prohíbe a las instituciones públicas de educación superior influir en las prácticas de contratación con respecto a raza, sexo, color o etnia, y prohíbe promover un trato "diferencial" o "preferencial" o beneficios "especiales" para las personas basándose en estos categorías.

También están prohibidos los entrenamientos y actividades realizadas "en referencia a raza, color, etnia, identidad de género u orientación sexual".

El senador estatal republicano Brandon Creighton, autor del proyecto de ley, dijo en un comentario enviado por correo electrónico que los esfuerzos de DEI afirman que están destinados a aumentar la diversidad, "pero después de un examen minucioso, son un esfuerzo para inyectar política y promover la cultura de la cancelación en nuestras universidades".

TOTAL CENSURA

- "Saber que tu discurso es monitoreado y básicamente censurado si haces el tipo de trabajo que yo hago, es una sensación extraña", dijo Karma Chávez, profesora de Estudios Méxicoamericanos y Latinos en la universidad.

- A la Asociación de Profesores Hispanos, de la cual Chávez es copresidente, se le ha prohibido reunirse durante el horario laboral o utilizar los espacios del campus sin pagar una tarifa. Ni siquiera pueden comunicarse a través del correo electrónico de la universidad y los grupos afiliados a la universidad no pueden copatrocinar eventos con ellos.

- Los límites hacen que Chávez se quede atrapada en reuniones o cuando asesora a un estudiante antes de hablar sobre raza o etnia, porque no está segura de qué puede decir y cuándo.

- "No creo que me esté autocensurando, creo que he sido censurado por la legislatura estatal", dijo Chávez.

- Los funcionarios de la universidad cerraron un grupo destinado a proporcionar recursos a los estudiantes que calificaban para el programa federal de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.

- Chávez dijo que el grupo DACA no estaba ayudando específicamente a ninguna de las clasificaciones de personas, por lo que "te dice cuán amplia y extensivamente están interpretando la ley".