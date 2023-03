Indignación por ingreso de un ´trooper´ a México

EL PASO, Texas

Un video muestra a un policía estatal persiguiendo un Dodge Charger rojo a través del puente hacia el área de aduanas del puerto de entrada mexicano, donde el policía apuntó con su arma al conductor, señala una publicación de El Diario de esta ciudad en su página digital.

"He visto a oficiales de Policía y aprendices de la Patrulla Fronteriza, no sólo en El Paso sino en toda la frontera, ir más allá de lo debido. Esto solía ser más frecuente cuando no teníamos barrera fronteriza", dijo Víctor Manjarrez, director del Centro de Leyes y Comportamiento Humano de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

"En los puertos de entrada, especialmente en el calor del momento, la línea se vuelve un poco borrosa y tienes una visión de túnel. En el calor del momento, la gente no se da cuenta de que ahora está en México", agregó quien fuera jefe del Sector Tucson de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

"Cuando hacen una entrada como esa, han violado algún tipo de ley federal mexicana. Por lo general, se convierte en un poco de enfrentamiento. El oficial es detenido y ahí es cuando entran las relaciones diplomáticas", dijo Manjarrez. "Él hace una llamada y alguien en el Departamento de Estado comienza a negociar el regreso del oficial sin algún tipo de condena".

Los videos en las redes sociales del incidente, que ocurrió alrededor de las 5 a.m. del sábado, muestran al policía persiguiendo el vehículo con sirenas y luces encendidas sobre el puente hacia México. El conductor del Charger se detuvo en el área de la aduana, y el oficial sacó y apuntó su arma al sospechoso mientras la Guardia Nacional mexicana observaba. El policía abrió la puerta del Charger, agarró al conductor, lo arrojó al suelo y lo esposó.

Un segundo video muestra a un oficial mexicano uniformado en un teléfono celular mientras el policía regresa a su SUV con un emblema del Estado de Texas y las palabras "Departamento de Seguridad Pública". Este video también muestra al policía regresando al auto para hablar con el conductor mientras un soldado mexicano lo graba con un teléfono celular. El video termina con el policía caminando de regreso a su vehículo.

El general Jorge Buchan, jefe de la Guarnición del Ejército Mexicano en Juárez, confirmó el lunes que un oficial de la ley estadounidense cruzó a México desde El Paso y, dado que no es nativo de la región, no se dio cuenta de que había cruzado a México.

Dos horas después del incidente se le permitió regresar a El Paso.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas dijo a El Diario, a través de su vocero en El Paso, que el incidente está bajo investigación y que no se podían pronunciar al respecto.

Preocupan persecuciones

La representante federal Verónica Escobar, demócrata de El Paso, dijo en un comunicado que, aunque no tiene jurisdicción sobre los asuntos estatales ni competencia sobre el DPS, está preocupada por las persecuciones a alta velocidad de la Policía Estatal en El Paso.

"Me ha preocupado mucho la forma en que DPS se ha involucrado en nuestra comunidad, especialmente las peligrosas persecuciones a alta velocidad en vecindarios, cerca de escuelas y parques", dijo Escobar, sin comentar directamente sobre el incidente del sábado.

"Este tipo de compromiso puede y con frecuencia termina en tragedia. Cuando (el Departamento de Seguridad Nacional) tuvo un comportamiento inseguro en nuestras calles de manera similar, les pedí que cambiaran su política, lo cual hicieron".

No está claro si el policía involucrado en el incidente del sábado es parte de la Operación Lone Star, el controvertido programa de control fronterizo de $4 mil millones del gobernador Greg Abbott que, entre otras cosas, ha aumentado considerablemente la presencia de policías estatales en las ciudades fronterizas, incluido El Paso.

OTROS CASOS DE ´INVASIÓN´

En 2021, un miembro de la Guardia Nacional de Nuevo México fue detenido durante 48 horas después de ingresar a Juárez con una pistola. En 2020, un agente de la Patrulla Fronteriza fuera de servicio fue arrestado en Juárez por llevar municiones en un vehículo personal.

Ese año agentes de Aduanas y Protección Fronteriza detuvieron a 14 soldados mexicanos que cruzaron la frontera mientras se encontraban en el Puente de las Américas.

En ese caso, los soldados fueron esposados y obligados a entregar sus armas mientras CBP se comunicaba con sus comandantes militares.