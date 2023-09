Imponen republicanos restricciones electorales

HOUSTON, Texas

Sylvia Ann Miller-Scarborough recuerda cuando las personas de color tenían que pagar un impuesto para votar en Houston. Ella recuerda a su abuela, sin dejarse intimidar por tales obstáculos, recordándole lo importante que era ser escuchada en las urnas.

A Miller-Scarborough le preocupa que gran parte del progreso que ha logrado con tanto esfuerzo en más de medio siglo de votaciones en el condado más grande de Texas pueda ser borrado por los legisladores republicanos. Y dice que se ha vuelto más difícil convencer a sus propios nietos de que es importante.

"No creen en votar", dijo. "Todos tienen treinta y tantos años, pero no votan. No irán a un mitin político conmigo. Dicen ¿de qué sirve? Nada ha cambiado, por lo que pueden ver".

LAS MINORÍAS

El condado de Harris, un bastión demócrata en un estado dominado durante mucho tiempo por los republicanos, es uno de los lugares más diversos de Texas, donde la población minoritaria ha estado creciendo durante décadas.

Los demócratas han pronosticado durante mucho tiempo que el estado se volvería a su favor, pero esos sueños se han frustrado repetidamente.

Aún así, cuando la legislatura controlada por los republicanos aprobó dos medidas este año para eliminar el principal cargo electoral del condado de Harris y otorgar al secretario de estado republicano el poder de supervisar las elecciones del condado, los agentes políticos entendieron lo que estaba en juego.

También sabían que con la carrera por la alcaldía que se avecina en Houston en noviembre, los cambios se probarán temprano si sobreviven a un desafío legal.

La cuestión de cómo responderán los votantes de color en Houston es más complicada.

TESTIMONIOS

Miller-Scarborough, de 79 años, vive en Kashmere Gardens, un barrio históricamente negro en Houston. Ella cree que las acciones de la legislatura alimentarán el cinismo que ya existe entre los votantes que no recuerdan la lucha por el derecho al voto.

"Escucho a mis nietos ya decir: ´¿Ves eso, abuelita? Te dije que no servía de nada votar, ¿no?´".

El senador republicano de Houston Paul Bettencourt, autor del proyecto de ley que abolió la oficina electoral, dijo que los cambios mejorarán la transparencia y solucionarán los tropiezos recientes en las elecciones del condado, incluida la escasez de boletas de papel y el retraso en la apertura de algunos lugares de votación en noviembre pasado.

Más de 20 republicanos siguen desafiando sus derrotas del año pasado en las contiendas del área de Houston. "El condado de Harris tenía demasiados problemas para ignorar", dijo Bettencourt. La ley que patrocinó, mientras tanto, está colgada en los tribunales.

LITIGAN

El condado de Harris demandó el mes pasado a Texas, a su fiscal general republicano y al secretario de estado, alegando que la ley violaba la Constitución estatal, que prohíbe a la legislatura entrometerse en ciertos asuntos locales.

La ley prohíbe que los condados con una población de 3.5 millones o más creen una oficina de administración electoral, pero Harris es el único condado que califica.

Un juez estatal suspendió las cosas el 14 de agosto, pero el fiscal general republicano del estado apeló ante la Corte Suprema de Texas. Las leyes entrarían en vigencia el 1 de septiembre si la corte falla a su favor. En Houston, es fácil encontrar votantes que digan que las implicaciones políticas de la constante intromisión legislativa en las elecciones del condado de Harris son obvias.

Rita Robles dijo que las reglas en constante cambio confunden a la gente en lugares como el puerto de Denver, el vecindario mayoritariamente hispano donde vive.

"Parece que ha estado yendo así por un tiempo", dijo Robles, de 53 años. "La única forma en que va a mejorar es si hacen más opciones".

RESTRICCIONES

En los últimos años, la legislatura republicana ha ido en la dirección opuesta. Aprobó una medida en 2021 eliminando los lugares de votación de 24 horas y la votación desde el automóvil, ambos iniciados localmente para mejorar el acceso de los votantes durante la pandemia.

Para los votantes de color, dijo Robles, el mensaje es claro: "Parece que los están silenciando".

El condado de Harris, hogar de Houston, tiene más de 4 millones de habitantes y más de 2,5 millones de votantes registrados. Mientras que Donald Trump ganó en Texas por menos de 6 puntos porcentuales en las elecciones presidenciales de 2020, el presidente Joe Biden ganó en Harris por un margen de 13 puntos.

Solo cuatro años antes, los republicanos controlaban el condado; su agarre deslizante refleja las tendencias cambiantes de la población.

La población blanca no hispana de Texas cayó por debajo del 50 % por primera vez entre 2000 y 2010, cuando constituía el 45 % del total, y siguió disminuyendo hasta el 2020 hasta el 41 %, según la Oficina del Censo.

Los cambios demográficos han recortado los márgenes de victoria típicamente amplios de los republicanos y han hecho que los demócratas, que han ganado consistentemente mayorías sustanciales entre los votantes negros y latinos durante décadas, sean más competitivos en los suburbios en auge de Texas.

En Houston, donde el cambio de población al estatus de mayoría-minoría ocurrió antes, los nuevos mapas de votación también provocaron protestas en 2021 después de que los legisladores republicanos no crearon nuevos distritos del Congreso donde los residentes minoritarios tuvieran una mayoría, a pesar de que los residentes hispanos están impulsando el crecimiento acelerado de Texas.

Eso se suma a la cautela entre los votantes de color que está profundamente arraigada en la historia de Texas.

Trabas