Pierde primarias republicanas

Stephen Richer, registrador del condado de Maricopa, ha luchado contra amenazas de muerte, un acoso casi constante y los flujos de desinformación durante sus casi cuatro años supervisando las elecciones en uno de los campos de batalla políticos más destacados del país.

No pudo sobrevivir a su intento de reelección. El republicano que defendió sin descanso la legitimidad de las elecciones en Arizona perdió las primarias esta semana en una votación que podría influir significativamente en la forma como se celebran las elecciones en uno de los condados más observados del país.

Richer perdió frente a Justin Heap, un legislador estatal que ha cuestionado ciertos aspectos de la gestión de las elecciones, en unas primarias republicanas tripartitas que concluyeron el martes. Aunque Richer permanecerá en el cargo hasta las elecciones de noviembre, su salida a principios del próximo año señalará el final de un mandato plagado de controversias. Su oficina, que divide las tareas electorales con la junta de supervisores del condado, ha tenido que defenderse de los ataques sobre los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, ya que el expresidente Donald Trump y sus aliados afirmaron falsamente que un fraude generalizado le había costado la contienda.

La insatisfacción de un grupo vociferante y decidido de legisladores republicanos, funcionarios locales y activistas se convirtió en una espiral de protestas y amenazas que acabó alimentando la campaña para su salida.

En una publicación en la plataforma social X, Richer felicitó a Heap —que aún tendrá que competir en las elecciones generales— y prometió facilitar una transición. También lanzó un mensaje contra la animadversión y la desconfianza en el sistema que han caracterizado a muchos republicanos del estado cuando las elecciones no han ido a su favor. Las elecciones tienen ganadores y perdedores, dijo: “Acéptalo. Da vuelta a la página”.

Trump impugnó los resultados en seis estados reñidos que perdió frente al demócrata Joe Biden en 2020, pero quizá en ningún lugar la reacción republicana fue tan fuerte o prolongada como en Arizona, donde el margen de su derrota fue de menos de 11.000 votos.

Tras las elecciones, los republicanos del Senado estatal contrataron a partidarios de Trump, liderados por una empresa llamada Cyber Ninjas, para revisar el manejo de las elecciones por parte del condado de Maricopa, una iniciativa que fue objeto de burlas generalizadas y que al final ratificó la victoria de Biden. Desde entonces, varios condados del estado han echado a directores electorales cuyas oficinas han sido blanco de críticas constantes y del acoso de activistas e incluso de sus propios comisionados del condado, que promueven teorías conspirativas de todo tipo, desde las máquinas de votación hasta las papeletas enviadas por correo.

Aunque no estaba en el cargo en 2020, Richer había defendido constantemente cómo se llevaban a cabo las elecciones y cómo se contaban los votos en el condado más poblado de Arizona. Eso lo convirtió en un blanco para aquellos que creían falsamente que las últimas elecciones presidenciales habían sido amañadas, y se sintieron de manera similar luego de que la republicana Kari Lake perdiera su campaña para gobernadora dos años después. En una ocasión, el día después de hablar durante una caótica reunión pública en la que los funcionarios del condado certificaron los resultados de las elecciones de noviembre de 2022, Richer recibió dos mensajes de voz en su teléfono móvil diciéndole que “huyera” y “se escondiera”.

El autor de la llamada, un hombre de California cuyos mensajes de voz cargados de improperios afirmaban que Richer quería “hacer trampa en nuestras elecciones” y “despojar a los estadounidenses de sus verdaderos votos”, fue detenido este año, según el Departamento de Justicia.

Funcionarios electorales y otras personas que promueven el buen gobierno en todo el país respondieron a la derrota de Richer en las primarias diciendo que era una inspiración por su transparencia y por tener el valor de defender los hechos.

David Becker, fundador y director ejecutivo de la organización sin ánimo de lucro Center for Election Innovation and Research (Centro para la Innovación y la Investigación Electoral), dijo que no hay reunión de funcionarios electorales a la que asista en la que Richer no sea mencionado como un ejemplo positivo.

“Ha soportado tantos abusos y acosos como casi cualquier funcionario electoral del país, y ha respondido con gracia, transparencia y humor”, dijo Becker. “Él es la razón por la que personas como yo hacemos el trabajo que hacemos”.

Heap no respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico. Hizo una publicación en X el miércoles en busca de donaciones para su elección de noviembre, que calificó como la “segunda contienda más importante después de reelegir al presidente Donald Trump en la boleta electoral”.

“Este noviembre, pondremos fin a las elecciones irrisorias que han plagado nuestro condado, estado y nación”, escribió.

No ha llegado a decir que las elecciones de 2020 y 2022 fueron robadas, pero ha calificado de inseguras las prácticas del estado para manejar las boletas de voto anticipado y ha cuestionado la cadena de custodia de las boletas. Este año, Heap propuso sin éxito un proyecto de ley que habría retirado a Arizona de una iniciativa multiestatal para mantener las listas de votantes.

No creo que debamos apretar el botón del pánico, pero debemos reconocer que un gran número de votantes, para bien o para mal, tienen una impresión negativa de la integridad electoral en el estado de Arizona STAN BARNES - Consultor político

ENFRENTARÁ A STRINGHAM

En noviembre, Heap se enfrentará al demócrata Tim Stringham, que no tuvo oposición en sus primarias y dijo sentirse alentado por la cantidad de republicanos que votaron por Richer.

“Si votaste por Stephen Richer, imagino que lo hiciste por su honestidad frente a las mentiras de los últimos cuatro años”, escribió Stringham en una publicación en la plataforma X. “Te pido que sigas votando por el candidato honesto. Considera votar por un demócrata esta vez”.

Varios destacados negacionistas electorales también ganaron las primarias del Partido Republicano para las elecciones legislativas, pero los resultados fueron mixtos en las contiendas para la junta de supervisores del condado de Maricopa, que comparte la responsabilidad de supervisar las elecciones.