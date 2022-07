Identifican a tres de los 4 muertos en accidente

Ya hay tres indocumentados identificados de los cuatro que murieron en el accidente del jueves pasado en la milla 38, dentro de Encinal, Texas, al chocar un Jeep Wrangler conducido por un "coyote", contra una caja trailer estacionada dentro de una gasolinería.

Leonardo Ramírez Avellaneda, de 45 años de edad y Marvin Romero Xitamul, de 27, son los mexicanos; mientras que Isaac Cruz López, de 27, era de Guatemala.

Ellos son los tres occisos identificados, el cuarto latino muerto, sigue sin saberse quien es, no poseía ninguna identificación o papel, dijo Erick Estrada, Sargento y Vocero del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

El percance ocurrió a las 08:42 de la mañana de este 30 de junio, en la gasolinería Love´s, lado este de la carretera interestatal 35, salida número 38, esquina con carretera estatal número.

Al salir el traficante a gran velocidad por la rampa, ya que era perseguido por Patrulla Fronteriza desde la milla 30 al norte y por el DPS de Texas

Sucedió cuando el traficante de humanos, conduciendo el Jeep color blanco se estrelló contra la parte trasera del remolque, al salir el traficante a gran velocidad por la rampa, ya que era perseguido por Patrulla Fronteriza desde la milla 30 al norte y por el DPS de Texas, desde la milla 36.

Los mexicanos Leonardo Ramírez Avellaneda y Marvin Romero Xitamul, así como el guatemalteco Isaac López Cruz, son los tres muertos el jueves pasado en un choque-perseucción en Encinal, Texas, viajaba en este Jeep Wrangler blanco, eran seguidos por la Patrulla Fronteriza.

No se dijo quienes son el guatemalteco herido, ni el mexicano lesionado, tampoco el delincuente norteamericano que manejaba el Wrangler, porque no se ha avisado a sus familias, no han sido localizadas.

Los tres sobrevivientes mencionados están hospitalizados en San Antonio, a donde fueron volados en ambulancia-helicóptero, desde Encinal, Texas.

