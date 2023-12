Huyen de la guerra en busca de lugar seguro

BURLINGTON, Vermont

Casi una semana después que tres estudiantes universitarios de ascendencia palestina fueron baleados y heridos gravemente mientras caminaban por la noche, los familiares de dos de las víctimas arribaron a Vermont procedentes de Cisjordania, que está arrasado por la guerra, enfrentando una nueva realidad que ha destruido sus vidas en un lugar que ellos pensaban sería seguro.

Elizabeth Price y su esposo Ali Awartani tomaron un vuelo el miércoles justo cuando su hijo, Hisham Awartani, fue sometido a una cirugía.

Después que estalló la guerra entre Israel y Hamas a principios de octubre, decidieron que sería más seguro para Hisham que se quedara en Estados Unidos en lugar de venir a casa para las fechas navideñas.

Ahora no saben si volverá a caminar nuevamente.

"Cuando mi sobrino vino a este país para seguir sus estudios y cuando se quedó conmigo para el Día de Acción de Gracias en Burlington, Vermont, nunca se me ocurrió que podría ser víctima de este tipo de violencia", comentó Rich Price, tío de Awartani, en una entrevista de este viernes con The Associated Press.

"Tengo una sensación de vergüenza y coraje y ha sido realmente difícil despertar ante el hecho de que aún aquí --- en este país y en esta ciudad --- que muchos de los riesgos que existen para mi sobrino y sus amigos en Palestina existan aquí".

Awartani, Kinnan Abdalhamid y TAhseen Ali Ahmad, todos de 20 años, que asisten a universidades en el este de Estados Unidos fueron a visitar a Price y su familia en ese día festivo.

Los tres son amigos desde el primer grado en la Escuela Amigos de Ramallah, una escuela privada en Cisjordania.

Ellos salieron a caminar el sábado por la noche después de una fiesta familiar de cumpleaños, un hombre se aproximó y les disparó sin decir una palabra, según le dijeron a la policía.

Los jóvenes hablan una mezcla de inglés y árabe y dos de ellos usaban las bufandas negro y blanco de los palestinos cuando fueron baleados, según dio a conocer Jon Murad, jefe de la policía de Burlington.

"Los palestinos en general y en Estados Unidos están sufriendo el odio. No creo que ninguna raza o etnia debería ser un objetivo", comentó Abdalhamid en el hotel en donde se está quedando con su madre, Tamara Tamimi, después de haber sido dado de alta del hospital a principios de esta semana.