Acusan de crimen al que apuñaló a cuatro

CHICAGO, Illinois.- Un hombre de 22 años ha sido acusado de cuatro cargos de asesinato en primer grado por matar a puñaladas a cuatro personas en cuestión de minutos en una ciudad del norte de Illinois, dijeron las autoridades el jueves.

El fiscal estatal del condado Winnebago, J. Hanley, dijo en conferencia de prensa que Christian Soto estaría en la corte el jueves por la tarde para escuchar los cargos y que un juez determinará si permanecerá en prisión en espera del juicio.

Soto también está acusado de siete cargos de intento de asesinato y allanamiento de morada con un arma peligrosa tras los ataques en Rockford el miércoles que dejaron siete heridos.

Tres personas permanecían hospitalizadas el jueves; otros cuatro fueron tratados y dados de alta, dijo la jefa de policía de Rockford, Carla Redd.

Murieron una niña de 15 años, una mujer de 63, un hombre de 49 y un hombre de 22 años. La policía dijo que tres de ellos fallecieron en el lugar del ataque y un cuarto murió en un hospital.

Las autoridades han publicado poca información sobre el sospechoso, que fue arrestado el miércoles por un oficial del condado Winnebago en respuesta a un allanamiento de morada reportado. Una mujer que se identificó como la hermana del sospechoso declinó hacer comentarios a The Associated Press.

Los apuñalamientos del miércoles se produjeron pocos días después de que un adolescente fuera apuñalado y asesinado dentro de un Walmart en la ciudad.

"No creemos que haya otros sospechosos prófugos o prófugos en este momento en particular", dijo Redd el miércoles. "En este momento, no tenemos un motivo claro sobre qué causó que este individuo cometiera un crimen tan atroz".

La ciudad de Rockford realizará una vigilia por las víctimas organizada por líderes religiosos locales.