Balea a nueve y se suicida

ROCHESTER HILLS, Michigan

Las autoridades identificaron el domingo al hombre que abrió fuego en un área recreativa acuática en un suburbio de Detroit antes de quitarse la vida, pero aún se desconocen sus motivos, al tiempo que los investigadores buscan algún indicio de sus planes.

El portavoz de la policía condado Oakland, Stephen Huber, identificó al agresor como Michael William Nash, de 42 años, del municipio de Shelby. El jefe de la policía del condado Oakland, Mike Bouchard, dijo el sábado por la noche que el hombre no tenía antecedentes penales, pero, aparentemente, padecía en privado lo que catalogó como "problemas de salud mental".

"Tenemos entendido que estaba lidiando con ciertos problemas de salud mental, pero nadie, que sepamos, fue notificado", declaró Bouchard en una conferencia de presa.

De acuerdo con las autoridades, Nash condujo hasta Rochester Hills el sábado y abrió fuego en un área recreativa acuática de un parque municipal alrededor de las 17:00 horas. Un área recreativa acuática es una zona con una superficie antideslizante donde la gente puede encender rociadores y fuentes de agua para refrescarse.

Nash efectuó hasta 28 disparos, deteniéndose varias veces para recargar su arma, detalló Bouchard.

En el caos, "La gente caía, era golpeada e intentaba correr", aseveró. "Cosas terribles que, desafortunadamente, todos nosotros en nuestra profesión de aplicación de la ley hemos visto demasiado".

El agresor "Aparentemente no tenía prisa. Sólo caminó tranquilamente de regreso a su auto", dijo el jefe de policía.

Nueve personas resultaron heridas, incluyendo un niño de 8 años que recibió un disparo en la cabeza; su hermano de 4, que sufrió una herida en una pierna, y la madre de ambos menores, que fue baleada en el abdomen y una pierna.

El niño de 8 años y su madre se encontraban en estado crítico el sábado por la noche. El niño de 4 se hallaba estable. Las otras seis víctimas, todas de 30 años o más, se encontraban en condición estable. Huber, el portavoz del jefe policial, afirmó que las condiciones de todas las víctimas se mantenían sin cambios hasta el domingo por la mañana.

Nash huyó del parque tras perpetrar el ataque, pero al parecer olvidó una pistola. Los investigadores pudieron utilizar la información de registro del arma para rastrearlo hasta una casa en el municipio de Shelby que compartía con su madre. Cuando los policías llegaron a la vivienda encontraron un auto que coincidía con el vehículo del sospechoso.

Los agentes rodearon la casa e intentaron hacer contacto con el sospechoso que estaba dentro, sin éxito, dijo Bouchard. Enviaron un dron al interior de la vivienda, a la que entraron poco después para encontrarse con que el sospechoso había muerto por una herida de bala autoinfligida, indicó Bouchard.

La policía halló una pistola junto al cuerpo y un fusil semiautomático sobre la mesa de la cocina, agregó Bouchard. Se cree que Nash planeaba un "segundo capítulo" del tiroteo, dijo el jefe policial.

Los vecinos de Nash revelaron al periódico Detroit News que su padre murió hace dos años y que él vivía con su madre, que había estado viajando por Estados Unidos.

"Es un solitario. Allí las persianas siempre están cerradas", dijo al periódico la vecina Kyleen Duchene.

La madre de Nash era "superamigable y amable", pero el propio Nash rara vez salía de la casa, aseveró el vecino Alex Roser.

"Y cuando lo hacía, ni siquiera nos devolvía el saludo cuando lo reconocíamos", comentó Roser. "Era muy callado y no quería ser parte de nuestra comunidad".

Bouchard dijo que Nash no tenía vínculos con el área recreativa acuática ni con alguna de las víctimas. Los investigadores buscan cualquier escrito que el agresor haya dejado, y revisan sus dispositivos electrónicos en busca de un motivo."En términos del ´por qué´, no lo sé", añadió Bouchard. El hombre no tenía incidentes policiales previos ni antecedentes penales, destacó Bouchard. Rochester Hills se encuentra a unos 24 kilómetros (15 millas) al sur de Oxford, donde en 2021 un adolescente de 15 años mató a tiros a cuatro estudiantes de secundaria.

"Amo a mi comunidad y hoy se me parte el corazón", dijo el alcalde de Rochester, Bryan Barnett. "Cuando llegué al lugar del incidente comencé a llorar porque sé lo que se supone que es un área recreativa acuática. Se supone que es un lugar donde la gente se reúne, donde las familias crean recuerdos, donde la gente se divierte y disfruta de un sábado por la tarde, y no fue así hoy. Es un reinicio mental y un recordatorio de que vivimos en un lugar frágil con personas frágiles".

´ES UN GOLPE EN ESTÓMAGO´

El tiroteo del sábado se produjo al final de la primera semana completa de vacaciones de verano para los estudiantes, que asisten a las escuelas de la comunidad de Rochester.

Bouchard dijo que el tiroteo del sábado representa "un golpe en el estómago" para la población del condado.

"Hemos pasado por muchas tragedias", dijo el jefe policial. "Saben, ni siquiera comprendemos del todo lo que sucedió en Oxford. Y ahora enfrentamos otra tragedia".

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, dijo en la plataforma social X que estaba desconsolada luego de enterarse del tiroteo y que estaba en contacto con las autoridades locales.

El suceso en el parque acuático fue uno de por lo menos cuatro actos de violencia armada en Estados Unidos entre el sábado en la noche y el domingo en la mañana. Seis personas fueron baleadas en una zona residencial de Lathrup Village, otro suburbio de Detroit. Siete personas fueron baleadas en una fiesta en Methuen, Massachusetts, y ocho personas fueron baleadas en una celebración de Juneteenth en Round Rock, Texas. Dos personas murieron en ese suceso.

Policías se encuentran en el lugar donde se registró un tiroteo en el área recreativa acuática Plaza Brooklands, en Rochester Hills, Michigan.