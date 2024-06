Indaga a Henry Cuéllar Comité de Ética

WASHINGTON, DC.- El Comité de Ética de la Cámara de Representantes abrió una investigación sobre el representante Henry Cuéllar, demócrata por Texas, luego de su acusación a principios de este mes por señalamientos de soborno, lavado de dinero y trabajo en nombre de un gobierno extranjero.

El comité dijo el miércoles que votó unánimemente a favor de tomar la rara medida de iniciar una investigación sobre Cuéllar, de 68 años, mientras él y su esposa siguen bajo investigación por el Departamento de Justicia por los vínculos de la pareja con la exrepública soviética de Azerbaiyán.

"El Comité es consciente de los riesgos asociados con las investigaciones duales y está en comunicación con el Departamento de Justicia para mitigar los riesgos potenciales y al mismo tiempo cumplir con las obligaciones del Comité de salvaguardar la integridad de la Cámara" MICHAEL GUEST Presidente del Comité

El juicio de Henry Cuéllar y su esposa Imelda podrá empezar en julio, mientras tiene prohibido salir de Houston para viajar al sur de Texas o Washington.

"El Comité es consciente de los riesgos asociados con las investigaciones duales y está en comunicación con el Departamento de Justicia para mitigar los riesgos potenciales y, al mismo tiempo, cumplir con las obligaciones del Comité de salvaguardar la integridad de la Cámara", dijo el presidente, el representante Michael Guest.

Cuéllar, en declaraciones a The Associated Press, dijo que respeta el trabajo del comité y que es "inocente de estas acusaciones y todo lo que he hecho en el Congreso ha sido servir a la gente del sur de Texas".

Las reglas de la Cámara y del comité requieren que dentro de los 30 días posteriores a que un miembro sea acusado o acusado formalmente, el comité deberá establecer un subcomité de investigación para examinar las acusaciones o informar públicamente sus razones para no hacerlo.

El invitado y representante, Glenn Ivy, demócrata por Maryland, dirigirá la revisión de Cuéllar. El comité advirtió en su comunicado que abrir una investigación no significa que el legislador haya violado las reglas de la Cámara.

Cuéllar es el tercer legislador que enfrenta una acusación federal desde que comenzó la actual sesión del Congreso en enero. Ha dicho que él y su esposa, Imelda Cuéllar, de 67 años, "Son inocentes de estas acusaciones".

En una declaración a principios de mayo, dijo que antes de tomar medidas, "Busqué proactivamente asesoramiento legal del Comité de Ética de la Cámara, quien me dio más de una opinión escrita, junto con una opinión adicional de una firma de abogados nacional".

La acusación contra la pareja afirma que de 2014 a 2021 aceptaron casi 600,000 dólares en sobornos de una empresa energética controlada por Azerbaiyán y de un banco en México y, a cambio, Cuéllar acordó promover los intereses del país y del banco en Estados Unidos. Entre otras cosas, Cuéllar acordó influir en la legislación favorable a Azerbaiyán y pronunciar un discurso a favor de Azerbaiyán en la Cámara, según la acusación.





QUIÉN PUEDE HUNDIR A LOS ACUSADOS

Colin Strother, el hombre que puede hundir a los Cuéllar.

En el acuerdo de culpabilidad, Colin Strother admite haber sido consciente de que todo el arreglo era una farsa para encubrir sobornos destinados a Henry Cuéllar, según espresa Laredo Daily News.

De acuerdo con documentos judiciales, Strother recibió 261 mil dólares desde marzo de 2016 hasta junio de 2019 y transfirió 236 mil 390 a una empresa fantasma, controlada por Imelda Cuéllar.

La trama adquiere un toque de drama en la página 10 del acuerdo. En cierto momento, el congresista envió un mensaje a Strother que decía "IC preguntando".

Strother comprendió el mensaje implícito de Cuéllar al usar las iniciales de su esposa, según el acuerdo: "El coconspirador 1 (Henry Cuéllar) estaba indagando sobre el estado de los pagos destinados a la cónyuge, coconspirador 2".