Hallan 8 cuerpos en la frontera con El Paso, Texas

CIUDAD DE MÉXICO.- Ocho cuerpos sin identificar fueron encontrados en la frontera en El Paso, Texas, y se atribuyó el hecho a la guerra entre los cárteles, reportaron medios estadounidenses.

Uno de los cuerpos tenía una nota con una frase utilizada por un cártel para afirmar su dominio en el área.

Víctor Ávila, un agente retirado de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), dijo al The New York Post que el área que rodea a El Paso es "uno de los corredores de trata de México más codiciados que existen" y que el negocio de la trata de migrantes se ha convertido en la mayor fuente de ingresos.

El tráfico de personas hacia El Paso está controlado por tres cárteles: el de Sinaloa, La Línea y La Empresa, según dijeron fuentes.

Kyle Williamson, líder retirado de la Agencia Antidrogas de El Paso (DEA), dijo al The New York Post que el Cártel de Sinaloa ha llegado a dominar Chihuahua, mientras que "la Línea ya no es lo que solía ser".

Añadió que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) también ha estado en aumento en el área recientemente.

Además, La Empresa, un cártel de Colombia, está operando en la región occidental de Chihuahua, dijo al medio el agente del condado de Hudspeth, Robert Beltrán, quien dirige una empresa de seguridad privada en Juárez.

El The New York Post recordó que "la Patrulla Fronteriza y luego el Departamento de Policía de Nueva York también han estado creando conciencia sobre la letal pandilla venezolana El Tren De Aragua, que ya opera en Estados Unidos".

"Hace apenas unos años, los cárteles nunca se ocupaban de personas, ni de trata o contrabando de personas. Había organizaciones de tráfico de personas y organizaciones de contrabando de personas, eso es todo lo que hacían, y los cárteles se encargaban de las drogas y otras cosas", dijo Ávila, quien recibió un disparo en cumplimiento de su deber por un miembro de Los Zetas.

"Pero eso es lo que ha cambiado completamente. Los cárteles vieron la cantidad de dinero potencial que se podía ganar con el [contrabando] de personas y ahora se han hecho cargo".

"Estas organizaciones de tráfico de personas ahora se han incorporado y responden a los cárteles y ahí es donde radica gran parte de la lucha porque, sí, los cárteles sí quieren que se les pague ese dinero", declaró.

Dos personas más fueron localizadas quemadas dentro de un vehículo un poco más arriba en la carretera hacia la frontera el mismo día, ambos ciudadanos del estado mexicano de Sinaloa, dijo a los periodistas el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui.

Las autoridades, según el The New York Post, creen que estaban relacionados con los ocho cuerpos que estaban al costado de la carretera, pero no pudieron decir si fueron asesinados por una pandilla rival o por su propio cártel para cubrir sus huellas.

"Encontramos un vehículo quemado [18 millas] al norte que podría estar relacionado con este evento. Lo usaron para mover los cuerpos", dijo el director de Seguridad Pública del estado, Gilberto Loya, a un equipo de Border Report.