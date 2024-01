Inundan lluvias campamento

San Antonio, Texas



Las fuertes lluvias que cayeron el lunes en Estados Unidos llevaron a los socorristas en Texas a realizar rescates acuáticos y a funcionarios en California a emitir advertencias de evacuación por posibles deslizamientos de lodo en partes del condado de Los Ángeles.

En San Antonio, los bomberos investigaron si cinco personas sin hogar fueron arrastradas por las fuertes aguas la madrugada del lunes, según el portavoz del departamento de bomberos, Woody Woodward.

Estaban acampando en túneles de drenaje junto a una carretera al norte del centro, dijeron las autoridades.

Los bomberos buscaron en varios lugares, incluidos túneles de drenaje con la ayuda de un barco, el lunes por la mañana y nuevamente antes del mediodía, pero no encontraron a nadie.

"No se encontraron personas, por lo que no puedo confirmar si en realidad hubo cinco personas arrastradas", dijo Woodward, y agregó que el departamento de bomberos había llevado a cabo 25 misiones de rescate acuático o llamadas de investigación desde el domingo por la noche hasta las 8 a.m. del lunes sin que se registraran heridos. informó.

Algunas partes del área de San Antonio habían recibido hasta 12,7 centímetros (5 pulgadas) de lluvia desde el domingo por la noche, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las precipitaciones también estaban empapando Houston, Dallas, así como varias partes del norte y este de Texas.

EN CALIFORNIA

Mientras tanto, las fuertes lluvias provocadas por las tormentas del fin de semana en el sur de California inundaron calles y autopistas y derribaron árboles. Se emitieron advertencias de inundaciones para partes del área de la Bahía de San Francisco y la costa del condado de San Diego y las montañas y desiertos del este.

La Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Los Ángeles emitió una advertencia de evacuación cerca del Cañón Topanga vigente hasta el martes por la mañana debido a un posible flujo de lodo o escombros.

La lluvia en algunas partes podría alcanzar hasta 6,3 centímetros (2,5 pulgadas) en total el lunes por la noche, informó la oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Los Ángeles.

Hay una advertencia de avalancha hasta el martes por la mañana para las zonas rurales de las montañas alrededor del área del lago Tahoe, que podrían recibir más de 30 centímetros (un pie) de nieve, según el Centro de Avalanchas Sierra en Truckee, California.

Se esperaba que la tormenta entrante traiga hasta 8 pulgadas (20 cm) de nieve a las orillas del lago y hasta 14 pulgadas (35 cm) con vientos de hasta 60 mph (95 kph) en las elevaciones más altas a partir del lunes por la noche.

MÁS NEVADAS

- En otras partes del país, como en Arkansas, llueven heladas. Los meteorólogos advirtieron que hasta media pulgada (1,27 centímetros) de hielo podrían cubrir partes del estado el lunes por la noche.

- Eso provocó una advertencia de tormenta de hielo que incluye gran parte de las montañas Ozark en Arkansas y las ciudades de Fayetteville y Fort Smith.

- Una pequeña parte del noreste de Oklahoma también estaba bajo advertencia de tormenta de hielo el lunes, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

- El hielo, combinado con vientos de hasta 32 kph (20 mph), podría provocar cortes de energía, dijo la agencia.