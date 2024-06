Advierte la FDA a Bimbo: Incluyen alimentos que no están en sus artículos

Dado que puede resultar difícil y caro mantener el sésamo en una parte de una planta de horneado lejos de otra, algunas empresas empezaron a añadir pequeñas cantidades de sésamo a productos que antes no contenían el ingrediente para evitar responsabilidades y costes. Los funcionarios de la FDA dijeron que eso violaba el espíritu, pero no el contenido, de la normativa federal. Algunas empresas, como Bimbo, empezaron a incluir alérgenos como el sésamo en las etiquetas como "precaución" en caso de contaminación cruzada. Los funcionarios de la FDA reconocieron el martes que las declaraciones de que un producto "puede contener" ciertos alérgenos "podrían considerarse veraces y no engañosas". Los directivos de Bimbo tienen hasta el 8 de julio para informar de las medidas adoptadas para solucionar el problema o explicar por qué el etiquetado no infringe las normas de la FDA.