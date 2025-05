Rastrean y arrestan a depredadores infantiles

SAN ANTONIO, Texas.- El Departamento de Justicia dio a conocer los resultados de la operación "Restaurar la Justicia", una iniciativa coordinada para identificar, rastrear y arrestar a depredadores sexuales infantiles. La operación resultó en el rescate de 115 menores y el arresto de 205 agresores sexuales infantiles en la ofensiva nacional.

Esta iniciativa coordinada se llevó a cabo durante cinco días por las 55 oficinas locales del FBI, la Sección de Explotación y Obscenidad Infantil de la División Criminal del Departamento y las Fiscalías Federales de todo el país.

"El Departamento de Justicia nunca dejará de luchar para proteger a las víctimas, especialmente a las víctimas infantiles, y no descansaremos hasta encontrar, arrestar y procesar a todos los depredadores infantiles que se aprovechan de los más vulnerables", declaró la Fiscal General Pamela Bondi. "Agradezco al FBI y a sus socios estatales y locales su increíble labor en la Operación Restaurar la Justicia y he ordenado a mis fiscales que no negocien.

Todos los niños merecen crecer libres de miedo y explotación, y el FBI seguirá implacable en la búsqueda de quienes explotan a los más vulnerables", declaró el Director del FBI, Kash Patel. La operación "Restaurar la Justicia" demuestra que ningún depredador está fuera de nuestro alcance y que ningún niño será olvidado. Al aprovechar la fuerza de todas nuestras oficinas locales y de nuestros socios federales, estatales y locales, estamos enviando un mensaje claro: quienes se aprovechan de los niños no tienen dónde esconderse".

LOS DETENIDOS

En el Distrito Oeste de Texas, cinco personas fueron arrestadas y acusadas de delitos federales, entre ellas Kevin Dale Franklin Jr., en El Paso, acusado de recepción y distribución de pornografía infantil; Zaid Mashhour Haddad y Mario García Martínez, en San Antonio, acusados de acceso con intención de ver pornografía infantil y posesión de pornografía infantil, respectivamente; James Christopher Hoyt, en Austin, acusado de distribución de material relacionado con la explotación sexual infantil; y Dakota Gunther Vaught, en Pecos, acusado de un cargo de explotación sexual infantil, un cargo de recepción de pornografía infantil y un cargo de posesión de pornografía infantil.

EXPLOTACIÓN SEXUAL

"Los casos relacionados con la explotación sexual infantil y el material de abuso sexual infantil (MASI) siempre serán una prioridad para esta Fiscalía Federal, ya que es sin duda nuestro deber proteger a nuestros ciudadanos más vulnerables: los niños", declaró la Fiscal Federal Interina, Margaret Leachman, para el Distrito Oeste de Texas. "Estas operaciones son significativas, ya que reúnen una gran cantidad de recursos para llevar a cabo una misión compartida y destacar casos penales críticos.

El FBI desplegará todos los recursos disponibles para investigar y llevar ante la justicia a quienes explotan sexualmente a menores, nuestra población más vulnerable", declaró el agente especial a cargo Aaron Tapp, de la Oficina de Campo del FBI en San Antonio. "Nada de esto sería posible sin el esfuerzo colectivo de los oficiales del Grupo de Trabajo contra la Explotación Infantil y la Trata de Personas del FBI en San Antonio. También queremos agradecer a la Fiscalía de los Estados Unidos por su colaboración y dedicación a esta importante misión".

"El Grupo de Trabajo contra Delitos contra Menores del FBI en El Paso se mantiene firme en su misión de combatir el atroz delito de la explotación infantil", declaró el agente especial a cargo John Morales, de la Oficina de Campo del FBI en El Paso. Perseguimos estos casos sin descanso, todos los días, sin excepción, porque proteger a los niños de los depre

dadores es una de nuestras principales prioridades, y no nos detendremos ante nada para identificar, investigar el abuso de niños inocentes y llevar a estos monstruosos individuos ante la justicia.

Que este mensaje sea claro: si explotas a un niño, te encontraremos, te arrestaremos y nos aseguraremos de que enfrentes todo el poder del sistema judicial. No habrá refugio para quienes se aprovechan de nuestros más inocentes y vulnerables.

SE GENERALIZAN LAS DETENCIONES

Otros arrestados en todo el país están acusados de haber cometido diversos delitos, incluyendo la producción, distribución y posesión de material de abuso sexual infantil, la incitación y el transporte de menores en línea, y el tráfico sexual infantil. En Minneapolis, por ejemplo, un policía estatal y reservista del ejército fue arrestado por presuntamente producir material de abuso sexual infantil mientras vestía su uniforme. En Norfolk, Virginia, un inmigrante indocumentado de México está acusado de transportar a un menor.

En Washington, D.C., un exoficial del Departamento de Policía Metropolitana fue arrestado por presunta trata de menores.

En muchos casos, la vigilancia parental y las iniciativas de divulgación comunitaria fueron cruciales para llevar a estos delincuentes ante la justicia.

Por ejemplo, un hombre de California fue arrestado aproximadamente ocho horas después de que una joven víctima denunciara valientemente a agentes del FBI el abuso sufrido tras una charla sobre seguridad en línea en una escuela cerca de Albany, Nueva York.