Dividen a EU líos legales de Trump

WASHINGTON, DC.- Los estadounidenses están profundamente divididos en proporción partidista en cuanto a sus opiniones sobre las acciones del expresidente Donald Trump en los más recientes casos penales presentados en su contra, según muestra una nueva encuesta donde aproximadamente la mitad de los entrevistados dice que su presunto intento de interferir en el conteo de votos de Georgia en 2020 fue ilegal.

ENCUESTA

La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research que se realizó antes de los cargos del lunes en el caso de Georgia, también muestra que aproximadamente la mitad de los estadounidenses (53%) aprueba que el Departamento de Justicia acuse a Trump por sus intentos por permanecer en el cargo tras perder las elecciones de 2020.

La encuesta revela que el 85% de los demócratas aprueba los cargos penales presentados el 2 de agosto por el fiscal especial Jack Smith, en comparación con el 47% de los independientes y apenas el 16% de los republicanos. En total, 3 de cada 10 estadounidenses desaprueban, incluidos alrededor de dos terceras partes de los republicanos.

La encuesta deja entrever que las acusaciones sin precedentes a un expresidente han hecho poco para sacudir una división fundamental en el electorado: la mayoría de los estadounidenses desaprueba a Trump, pero aún es popular dentro del Partido Republicano.

En general, el 35% de los estadounidenses tiene una opinión favorable de Trump y el 62% desfavorable. Entre los republicanos, sin embargo, siete de cada 10 ven con buenos ojos al expresidente, y alrededor de 6 de cada 10 dicen que quieren que vuelva a postularse para la Casa Blanca.

La encuesta se realizó del 10 al 14 de agosto, antes de que Trump y 18 de sus aliados fueran acusados formalmente el lunes en Georgia por sus intentos para anular los resultados de las elecciones en el estado, pero con fuertes indicios de que los cargos eran inminentes. Al momento de la encuesta, el 51% de los adultos estadounidenses creían que Trump actuó ilegalmente en ese caso, incluido el 16% de los republicanos. La cifra es similar a la de una encuesta de la AP-NORC realizada en junio.

Trump ha negado haber cometido irregularidades, y asegura que los cargos en su contra tienen motivaciones políticas en momentos en que busca un nuevo enfrentamiento en las urnas contra el presidente Joe Biden.

Solo alrededor de 2 de cada 10 adultos estadounidenses —el 17%—, dicen que tienen"mucha" confianza en las personas que dirigen el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). El bajo nivel de confianza abarca a todo el espectro político: solo el 26% de los demócratas, el 14% de los independientes y el 7% de los republicanos dicen tener mucha confianza en la agencia federal. Aproximadamente la mitad de los estadounidenses tienen "algo" de confianza en el DOJ, mientras que alrededor de una tercera parte "prácticamente no confían". Los republicanos son mucho más propensos que los demócratas a confiar menos en el Departamento de Justicia: 48% frente al 18%.

"Trump evidentemente está contendiendo por la presidencia y el gobierno actual está presionando para que arresten y encarcelen a su rival político", dijo Cary Arnold, un republicano de 56 años de Eldersburg, Maryland. "De primera instancia eso se ve muy, muy mal. Eso es algo que esperarías ver en países del tercer mundo que son encabezados por dictadores".

Las acciones de Trump no traspasaron los límites para ameritar cargos penales, agregó.

"No he visto nada que parezca ilegal", refirió Arnold. "Sé que la gente ha dicho que hizo cosas ilegalmente, pero ninguna de las cosas que han dicho tiene sentido".

Trump ha sido acusado formalmente en cuatro ocasiones desde abril, pero los estadounidenses no ven las acusaciones de la misma manera.

Si bien, aproximadamente la mitad cree que Trump hizo algo ilegal con relación a la insurrección del 6 de enero y los cargos de Georgia, junto con el caso de documentos clasificados encontrados en su finca de Florida, solo alrededor de una tercera parte dice que Trump actuó ilegalmente, al presuntamente encubrir pagos para silenciar a una mujer que dijo que tuvo una relación extramatrimonial con él. Esa fue la base de los cargos que Trump enfrenta en la ciudad de Nueva York, los cuales fueron presentados por el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg.

En general, los estadounidenses dicen que las acciones de Trump después de las elecciones presidenciales de 2020 hicieron más por poner en riesgo la democracia que para defenderla, 54% a 19%. Una cuarta parte de los adultos estadounidenses manifiesta que no hizo ninguna de las dos cosas. Los republicanos están divididos sobre el impacto de las decisiones de Trump: el 43% dice que defendió la democracia, mientras que el 23% expresa que la puso en riesgo. Alrededor de una tercera parte de los republicanos reporta que ni defendió ni amenazó la democracia.

"Trump y muchos de sus partidarios dicen: ´Están usando esto solo para atacarlo en las elecciones´", dijo David Biggar, un republicano de 60 años de Navarre, Florida, quien votó dos veces en contra de Trump. "Creo que está siendo señalado porque hizo cosas por las que debe ser juzgado".

RECHAZO AL EXPRESIDENTE

La gran mayoría de los estadounidenses no está de acuerdo con la afirmación de Trump de que le robaron las elecciones de 2020: siete de cada 10 dicen que el demócrata Biden fue elegido presidente de forma legítima, una cifra que ha permanecido constante en el último año. Pero entre los republicanos, el 57% dice que la elección de Biden fue ilegítima, en comparación con el 32% de los independientes y el 2% de los demócratas.

Treasa Howell, una republicana de 58 años de Springfield, Missouri, dijo que muchas de las acusaciones contra Trump parecen ciertas, pero cree que están motivadas más por la política que por la justicia y que Trump está siendo señalado y tratado de manera diferente.

"Honestamente, no siento que nadie en la arena política juegue cien por ciento limpio", explicó Howell. "Siento que fue una acusación política, pero creo absolutamente que es cierta. Y ese es mi problema con Trump".

Pero si Trump gana la nominación del Partido Republicano y se enfrenta nuevamente contra Biden, votará por él, aunque de mala gana, dijo.