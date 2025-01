Es enviado a la cárcel del condado de Webb: Lo detienen por delito sexual contra menor

LAREDO, Texas.- Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el Puerto de Entrada de Laredo detuvieron ayer a un hombre local con una orden de arresto pendiente por un delito grave, por un presunto delito sexual que involucraba a un niño.

"Nuestros oficiales de primera línea continúan cumpliendo con nuestra misión de seguridad fronteriza y lo demostraron con la reciente detención de un hombre buscado por una orden de arresto pendiente por un delito sexual que involucraba a un menor", dijo Albert Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo. "Las detenciones de personas buscadas por crímenes atroces como estos ilustran perfectamente el compromiso continuo de la CBP de mantener seguras a nuestras comunidades".

El jueves 23 de enero, los oficiales de la CBP en el Puente Gateway to the Americas remitieron al peatón Juan Gerónimo Hernández, de 35 años, ciudadano estadounidense, para una inspección secundaria. Durante el examen los oficiales utilizaron la verificación biométrica y las bases de datos de las fuerzas del orden federales para verificar su identidad y descubrieron que era objeto de una orden de arresto pendiente por delito grave por no haberse presentado a un cargo original de indecencia con un menor, emitido por la Oficina del Sheriff del Condado de Webb. Los oficiales transportaron a Hernández a la cárcel del Condado de Webb para que se dictara sentencia sobre la orden.

El Centro Nacional de Información Criminal es una base de datos automatizada centralizada diseñada para compartir información entre las agencias de aplicación de la ley, incluidas las órdenes de arresto pendientes por una amplia gama de delitos. Con base en la información del NCIC, los oficiales de la CBP han realizado arrestos previos de personas buscadas por homicidio, fuga, lavado de dinero, robo, distribución de narcóticos, abuso sexual infantil, fraude, hurto y deserción militar.

Los cargos penales son meras acusaciones. Los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.

BUSCAN A AGRESOR DE NIÑAS

La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron se encuentra tras la pista de un hombre que es buscado por tres cargos de lesiones a un niño. Presumen que Joel Madrigal, de 27 años, originario de México, se esconde en Brownsville.

Según la oficina del sheriff, recibieron un informe de un ciudadano el 29 de diciembre. Los investigadores respondieron y encontraron a tres niñas, una de tres años, otra de dos y una de un año, con moretones en todo el cuerpo.

La madre de los niños, Gina Collins, confesó que su novio, identificado como Madrigal, fue el responsable de los moretones, según la oficina del sheriff.

La oficina del sheriff dijo que Collins fue arrestado el 1 de enero por tres cargos de poner en peligro a un menor, tres cargos de no informar un delito grave y un cargo de obstaculizar la aprehensión.

Las tres niñas están ahora con un familiar.

Si alguien tiene información sobre el paradero de Madrigal, comuníquese con la oficina del sheriff al 956-554-6700.

Joel Madrigal, originario de México, se esconde en Brownsville.