Avanzada edad de Biden es un ´elemento valioso´

WASHINGTON

En una entrevista con el programa "Morning Joe" de la cadena MSNBC transmitida el jueves, Jill Biden respondió a aquellos que están preocupados de que el presidente demócrata sea demasiado viejo: "Yo diría que su edad es un elemento valioso".

"Tiene sabiduría. Tiene experiencia", continuó. "Conoce a todos los dirigentes del escenario mundial. Ha vivido la historia. Sabe de historia. Es reflexivo para tomar decisiones. Es el hombre indicado o la persona correcta para el puesto en este momento de la historia".

Joe Biden ha utilizado durante meses el humor para tratar calmar la situación, incluso cuando las encuestas indican que no es algo de risa. Una encuesta publicada en agosto que fue realizada por The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos mostró que 77% de los adultos estadounidenses, incluyendo 69% de demócratas, consideraban que Biden era demasiado viejo para ser eficaz otro cuatro años.

Cuando Biden celebró su 81er cumpleaños el 20 de noviembre de 2023, bromeó en varias ocasiones sobre su edad avanzada, diciendo que era "difícil cumplir 60" y prometiendo que no se encontraba en una ceremonia para indultar pavos para el Día de Acción de Gracias cuando empezó la tradición hace 76 años: "Quiero que sepan que no estuve allí, para la primera vez".