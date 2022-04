Encuentran a un niño en grupo de ilegales

Agentes de la estación de la ciudad de Río Grande que trabajaban cerca de Roma encontraron a un grupo de 38 personas cerca del río a la 1:30 a.m. Un niño hondureño de 2 años que llevaba su acta de nacimiento, que incluía su "información del padre escrita a mano en el reverso," estaba entre ese grupo, dijo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en un comunicado de prensa el miércoles.

Los EMT de la Patrulla Fronteriza determinaron que el niño gozaba de buena salud y lo transportaron a la estación, se lee en el comunicado.

"Los encuentros de este año están superando a los encuentros del año pasado para el mismo período de informe", dijo CBP en el comunicado, y señaló que los agentes intentan identificar a las familias de los niños por "información escrita en prendas de vestir o notas escritas a mano que se encuentran entre su propiedad".

