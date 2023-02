Revisan Delaware en busca de documentos

WASHINGTON, DC

La búsqueda, reportada por primera vez por CNN, fue confirmada a The Associated Press por una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada a discutirlo públicamente y habló bajo condición de anonimato. La persona no dijo si se encontró algo.

Un abogado especial del Departamento de Justicia está investigando cómo los documentos clasificados de la época de Biden como vicepresidente y senador terminaron en su casa y su antigua oficina, y si algún mal manejo involucró una intención criminal o no fue intencional. Los abogados personales de Biden revelaron en enero que semanas antes se había encontrado un pequeño lote de documentos con marcas clasificadas en su antigua oficina de Washington, y desde entonces han permitido que el FBI registre múltiples propiedades.

La universidad es el alma mater de Biden. En 2011, Biden donó a la escuela sus registros de sus 36 años de servicio en el Senado de los Estados Unidos. Los documentos llegaron el 6 de junio de 2012, según la universidad, que publicó fotos de las cajas numeradas descargadas en la universidad junto con globos azules y dorados.

Según los términos del obsequio de Biden, los registros permanecerán sellados hasta dos años después de que se retire de la vida pública.

Los registros del Senado de Biden no estarían cubiertos por la ley de registros presidenciales, aunque aún se aplicarían las prohibiciones sobre el mal manejo de información clasificada.

La Casa Blanca remitió las preguntas al Departamento de Justicia, que se negó a comentar. La Universidad de Delaware también remitió preguntas al Departamento de Justicia.

La universidad es la cuarta entidad conocida en ser registrada por el FBI luego de las inspecciones de su antigua oficina en el Penn Biden Center en Washington, donde los abogados personales de Biden encontraron inicialmente registros con marcas clasificadas en un armario cerrado con llave en noviembre, y más recientemente de sus casas de Delaware en Wilmington y Rehoboth Beach.

Todos esos registros se realizaron voluntariamente y con el consentimiento del equipo legal de Biden.

El FBI se llevó seis artículos que contenían documentos con marcas clasificadas durante su registro de enero en la casa de Wilmington, dijo el abogado personal de Biden. Los agentes no encontraron documentos clasificados en la propiedad de Rehoboth Beach, pero tomaron algunas notas escritas a mano y otros materiales relacionados con el tiempo de Biden como vicepresidente para su revisión.

REGISTRAN LA CASA DE TRUMP

El Departamento de Justicia está investigando por separado la retención por parte del expresidente Donald Trump de aproximadamente 300 documentos marcados como clasificados en su propiedad de Florida, Mar-a-Lago. El FBI emitió una orden de registro en la casa en agosto pasado después de meses de resistencia de Trump y sus representantes a devolver los documentos al gobierno.

El FBI también registró la casa de Indiana del exvicepresidente Mike Pence la semana pasada, después de que sus abogados se presentaran para decir que habían encontrado una pequeña cantidad de documentos con marcas clasificadas. Un asesor de Pence dijo que durante esa búsqueda se encontró un documento adicional con marcas clasificadas.